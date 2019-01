Afacere de familie cu roșii, la Tomșani. Povestea de succes a unui fermier prahovean - FOTO

Vremea capricioasă din luna ianuarie nu a ocolit Prahova. La câțiva kilometri de Ploiești, la Tomșani, Daniel Matei a început deja munca în solarii. Aproximativ 12.000 de fire de roșii au fost cultivate, iar peste câteva luni vor fi valorificate în piețele din județ.

Daniel Matei nu a fost dintotdeauna legumicultor. În urmă cu câțiva ani s-a gândit să devină fermier. Și-a propus atunci să se axeze pe cultivarea de roșii, iar în ultimii doi ani a reușit să demonstreze că dacă există pasiune în ceea ce faci este imposibil să nu reușești.

„Agricultura se face din pasiune. Cei care fac legumicultură numai pentru bani, așa zișii grădinari de carton, îi poți recunoaște repede la piață”, spune Daniel Matei, care deja a început munca în solarii.

Chiar dacă afară sunt numai câteva grade, în solarii sunt 24 de grade Celsius, iar uneori temperatura poate ajunge chiar și la 28 de grade Celsius. Frumos ordonate, 12.000 de fire de roșii au început să se dezvolte.

„Munca deja a început în solarii. Muncim în familie. Asta pentru că, pe de o parte în legumicultură nu se găsește forță de muncă pregătită, calificată, iar pe de altă parte un om cu studii de specialitate vrea un salariu mai mare decât 2.000 de lei cât este salariul minim pe economie. În plus, din legumicultură nu se câștigă atât de mult astfel încât să îți permiți cheltuieli suplimentare”, susține Daniel Matei, care spune că, la un moment dat, i-ar fi plăcut să devină manager și să aibă angajați.

A fost o vreme când, ne-a povestit Daniel Matei, a vrut să acceseze fonduri europene, pentru a-și dezvolta afacerea. A abandonat repede ideea după ce a alergat pentru întocmirea dosarului și a fost depunctat pentru că nu făcea parte dintr-o asociație.

„La noi în zonă nu s-au constituit asociații, iar pentru acest lucru am fost depunctat. Am abandonat ideea de a accesa fonduri europene. Nu spun că este ușor în agricultură, dar există și satisfacții. Nu lucrez la patron, iar din legumicultură reușesc să obțin un venit decent. Bineînțeles, se muncește mult. Iar în domeniul ăsta trebuie să te pricepi la tot. Dacă se rupe o țeavă pui mâna pe aparatul de sudură și rezolvi problema. Pentru încălzirea solariilor tot eu mă ocup. Avem centrală pe lemne. În plus, agricultura nu se face după ureche. Planta are nevoie de o anumită temperatură ca să se dezvolte. Anul acesta am cultivat roșii, dar și salată și pentru că m-ați întrebat de prețiri vă spun că față de anul trecut sunt un pic mai mici. De exemplu, anul trecut salata se vindea cu 1,50 lei. Acum este 1,20 de lei. Subvenția acordată este foarte bună pentru că mai acoperă din costurile care sunt foarte mari, dar eu am început să mă ocup de legumicultură când încă nu exista acest program”, ne-a povestit Daniel Matei.

Anul acesta, Ministerul Agriculturii a anunțat că va continua programul de susținere a produsului tomate în spații protejate cu o alocare de 3.000 euro pe legumicultor . Programul a debutat în 2017, a continuat în 2018 și se va derula și în 2019.

