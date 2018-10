Mii de elevi din Prahova au chiulit în anul școlar 2017 - 2018. Părinții pot fi obligați să presteze ore în folosul comunității în cazul în care nu asigură școlarizarea copilului

Peste 8.900 de elevi au avut notele scăzute la purtare în anul școlar 2017 - 2018 din cauza absențelor, în peste 700 de cazuri a fost dispusă măsura diminuării sau chiar a sistării acordării alocației pentru sprijinirea familiei. Puțini părinți știu însă că, potrivit unui ordin de ministru aprobat la începutul acestui an, în cazul în care aceștia nu asigură școlarizarea copilului riscă amenzi de până la 1.000 de lei și chiar prestarea de muncă în folosul comunității.

În ciuda măsurilor de combatere a abandonului școlar, prin condiționarea acordării unor alocații, mii de elevi din Prahova acumulează în continuare absențe la școală.

În anul școlar 2017 - 2018, potrivit datelor statistice ale IȘJ Prahova, 8.950 de elevi au avut nota la purtare scăzută din cauza absențelor.

Cum s-a ajuns în situația aceasta? La acest capitol pot fi menționate multe cauze. În teorie, lucrurile ar putea să nu scape de sub control, având în vedere că există posibilitatea de control asupra minorului în cazul în care înregistrează absențe. Astfel, potrivit unui ordin de ministru emis în acest an, „Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca minimum o dată pe lună să ia legătura cu învățătorul sau profesorul diriginte al copilului.

În practică însă în cele mai multe cazuri în care elevul absentează de la școală nu există o legătură între părinte și unitatea de învățământ

Potrivit datelor statistice, în 700 de cazuri, tot ca urmare a numărului mare de absențe. AJPIS a dispus diminuarea sau chiar sistarea acordării alocației pentru sprijinirea familiei.

Răspunsul AJPIS cu privire la numărul de absențe al elevilor din anul școlar 2017 - 2018:

