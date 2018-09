Cozi într-o parcare din Câmpina. Afacere cu must și drojdie

Zeci de persoane venite la kilometri distanță, dotate cu damigene, butoaie și bidoane, s-au așezat duminică la coadă, într-o parcare din Câmpina, în spatele Casei de Cultură, mai ceva ca pe vremea lui Ceausescu, pentru a cumpăra must cu „certificat de calitate”, din diverse soiuri.

Oamenii s-au așezat la coadă încă de la primele ore ale dimineții, iar unii cumpărători erau deja clienți fideli, care au experimentat anul trecut cum să-și facă vin din must.

„Poți alege mai multe sortimente de must din soiuri precum Sauvignon Blanc, Fetească Regală sau Muscat. Eu am respectat întocmai indicațiile și am fost mulțumit anul trecut. La achiziționarea de must primești și drojdie care să asigure fermentarea. M-am înscris pe internet și am fost anunțat să mă prezint astăzi să ridic mustul. Nu mă așteptam însă să fie atâta lume”, ne-a spun un prahovean care ne-a trimis mai multe fotografii la redacție.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Numărul mare al celor care au stat la coadă poate fi pus și pe faptul că litrul de must este numai de 4,5 lei/litru, fără TVA, iar în banii aceștia intră și drojdia pentru cantitatea de vin achiziționată.

Roxana Tănase redactor șef Roxana Tănase este jurnalistă din 1999. Face parte din ”garda veche” de ziariști ai Prahovei și, din 2012, este în echipa Observatorulph.ro. De același autor