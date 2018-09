Cros pentru educație la Ploiești. Participă și tu!

Asociația Un Strop de Fericire vă invită la ediția cu numărul 5 a crosului „Run for Future”. Crosul se va desfășura în ziua de 22 septembrie 2018, orele 10-13, pe aleile parcului Tineretului, la Sala Sporturilor Olimpia Ploiești. Înscrierile se pot face pe www.youthhubsportevents.eu .

Crosul invită la mișcare, se adresează celor care cred într-un stil de viață sănătos și implicat.

Evenimentul cuprinde curse cu participare gratuită pentru bunici și nepoți, pentru întreaga familie, pentru copii pe diverse grupe de vârstă si liceeni. Cursele pentru „staruri” și „campioni” sunt pentru cei inițiați, care astfel, prin puterea exemplului lor, își pot inspira prietenii să facă mișcare. Lungimea curselor este intre 500 si 5000 m.

Cei care optează pentru plata taxei de participare sunt răsplătiți de sponsorul tehnic al competiției, Hervis Sports, cu câte un tricou tehnic de alergare. Sumele de bani strânse pe aceasta cale sprijină activitatea centrului de tineret și voluntariat al Asociației Un Strop de Fericire, Youth Hub AUSF și proiectele realizate de acesta pentru comunitate.

Mai multe organizații nonprofit, Rotary Club Ploiesti, Lions Club Ploiesti si Zonta Club Valea Prahovei s-au alaturat crosului. Acestea aduc astfel in atentia comunitatii cauzele sustinute de ei si isi invita sustinatorii sa alerge la una din cursele lor.

Cursele #run4future:

Bunici si nepoti – Crosul Inimii Club Rotary, 500 m,

Copii cu varsta intre 8-10 ani, 500 m,

Copii cu varsta intre 11-14 ani – Cursa Inima de Leu, Lions Club Ploiesti, 1000 m,

Familie – Zontiana-Familii fara violenta,Club Zonta Valea Prahovei, 1000m,

Cursa Liceenilor, 2000 m, .

Cursa Starurilor, 2000 m,

CursaCampionilor,5000m

Inscrieri se pot face si in ziua crosului, incepand cu ora 8. Pe tot parcursul evenimentului surprize in miscare sunt pregatite de salile de sport partenere. Mai multe detalii pe www.stropdefericire.ro si pagina de FB Run for Future.

Parteneri Gold în organizarea acestei competiții sunt companiile Metigla și Hervis Sports.

Compania Metigla, prezentă pe piață construcțiilor din România cu numele Coilprofil începând din anul 2001, produce sisteme pentru învelitori metalice: țiglă metalică, sisteme pluviale, tablă cutată, panouri termoizolante și accesorii. Compania se implică în dezvoltarea societății civile, prin susținerea mai multor activități sportive din sfera ciclismului și a baschetului, dar și a altor activități culturale și educative. Compania s-a implicat activ în construirea primului centru de cercetare a condițiilor de confort din România, proiect inițiat și dezvoltat de un grup de studenți voluntari ai organizației EfdeN și susține anual activitățile asociației “Un Strop de Fericire”.

Mai multe detalii despre companie și proiectele in care este implicata pe www.metigla.ro .

Hervis Sports este unul dintre marii susținători ai sportului în Europa, fiind partener în organizarea majorității evenimentelor sportive pentru amatori și profesioniști în țările în care activează. Vienna City Marathon, Prag Marathon, HervisCup, Antenne Snowtour și Swatch Snow Mobile sunt doar câteva nume sonore ale evenimentelor sportive cu tradiție în Europa pe care Hervis le-a susținut de-a lungul timpului.

Motto-ul Hervis „Get Movin'” simbolizează dedicația companiei pentru un stil de viață mai bun prin mișcare. Mai multe detalii despre companie pe www.hervis.ro.

Asociația Un Strop de Fericire (AUSF) este o organizație nonprofit înființata în anul 2012, care promovează voluntariatul ca mijloc de schimbare în comunitate. AUSF încurajează educația și dezvoltarea personală a tinerilor prin implicare lor în proiecte locale și internaționale, organizează evenimente sportive care susțin un stil de viață activ și sănătos, sprijină integrarea socială a tinerilor din mediul defavorizat. Detalii despre eveniment și pe www.stropdefericire.ro

Observatorul Prahovean De același autor