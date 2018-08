Simona Halep a pierdut finala de la Cincinnati în faţa olandezei Kiki Bertens - VIDEO

Sportiva a cedat în faţa olandezei Kiki Bertens, în 3 seturi - 6 -2, 6-7, 2-6 În primul set, Simona a reuşit două break-uri şi s-a impus după numai o jumătate de oră. În actul secund, Bertens a condus cu 4 la 1, dar sportiva noastră a egalat. Halep a pierdut însă în tie-break. Iar în setul decisiv a cedat cu 2 la 6.

A fost a doua victorie a olandezei în faţa româncei. Simona Halep a ratat titlul şi anul trecut, şi în 2015, astfel că în acest sezon are doar trei titluri câştigate. Sportiva noastră rămâne totuşi numărul 1 mondial, la o diferenţă considerabilă faţă de Caroline Wozniacki, ocupanta locului 2.

You need to watch this INCREDIBLE point!@Simona_Halep busts out the 'tweener in a fantastic rally! #CincyTennis pic.twitter.com/2sQ9aWDsAt