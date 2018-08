Mihaela Buzărnescu a suferit o accidentare teribilă în timpul meciului cu Elina Svitolina

Mihaela Buzărnescu a călcat strâmb și a izbucnit imediat în plâns. Elina Svitolina a sărit în ajutor, aducându-i gheață. Ucraineanca a fost, de asemenea, aproape de româncă pe întreaga durată a îngrijirilor medicale.

La scurt timp după ce meciul s-a încheiat, Svitolina i-a transmis pe Twitter un mesaj emoționant de susținere jucătoareai noastre.

"Foarte greu să vezi jucătoare accidentându-se atât de rău pe teren. Îi urez Mihaelei Buzărnescu o recuperare cât mai rapidă. Fii tare!", a scris Svitolina pe contul său de Twitter.

Svitolina a comentat și la conferința de presă de după meci accidentarea suferită de adversara sa: "A plouat un pic, dar nu cred că din cauza condițiilor terenului s-a accidentat. Și-a sucit glezna, nu a alunecat.

Am fost șocată să o văd cu asemenea dureri. Nu știam ce să fac pentru a o ajuta. E cea mai gravă accidentare pe care am văzut-o în carieră. Glezna creștea și se înroșea".

Very tough to see players getting injured that badly on court. I wish @MikiBuzarnescu a veryyyy speedy recovery! Stay strong! pic.twitter.com/cAv0BRQqnc