Meciul Simona Halep – Anastasia Pavlyuchenkova a fost întrerupt de ploaie. Când se va relua - VIDEO

Meciul Simona Halep - Anastasia Pavlyuchenkova va fi reluat joi după-amiază, în jurul orei 18:00. În cazul în care câștigă, Simona va juca două partide în decurs de doar câteva ore, urmând să dispute și duelul din turul III în aceeași zi!

Nu a fost cel mai bun start de meci al Simonei, care și-a pierdut serviciul de două ori în primele game-uri ale disputei. Serviciul lui Halep nu a fost la cei mai înalți parametri, iar din racheta liderului mondial au plecat numeroase greșeli neforțate.

Totuși, Pavlyuchenkova nu s-a distanțat, căzând victimă, la fel ca Simona, propriilor erori neforțate. Intervenția lui Darren Cahill de la mijlocul setului a limpezit puțin jocul Simonei, dar la reluare rusoaica va fi în avantaj. Pavlyuchenkova conduce cu 4-3, iar Simona urmează la serviciu.

De asemenea, ploaia nu a făcut posibilă nici desfășurarea meciului care ar putea decide viitoarea adversară a Simonei Halep. Meciul Venus Williams (14 WTA) - Sorana Cîrstea (54 WTA) era programat pentru ora 03:00, ora Românei, dar nu a mai început.

.@Simona_Halep scoops out the lob to get the match back on serve! #CoupeRogers pic.twitter.com/AJrJXVVXsU