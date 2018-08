A avut loc tragerea la sorți a meciurilor din playoff-ul Europa League

La Nyon (Elveția) a avut loc, luni după-amiază, tragerea la sorți a meciurilor din playoff-ul Europa League.

Trei echipe românești ar putea ajunge în playoff-ul Europa League, unde vor da peste următorii adversari:

Dacă va trece de Alashkert, CFR CLUJ va da piept cu învingătoarea întâlnirii dintre Legia Varsovia (Polonia) și Dudelange (Luxemburg)

Dacă va trece de Hajduk Split, FCSB o va întâlni pe câștigătoarea întâlnirii dintre Slovan Bratislava (Slovacia) și Rapid Viena (Austria) .

Dacă va trece de RB Leipzig, U CRAIOVA va juca, în play-off, cu învingătoarea întâlnirii dintre Zorya (Ucraina) și Sporting Braga (Portugalia) .

Meciurile din playoff-ul Europa League se vor juca pe 23 august (turul), respectiv 30 august (returul).

Până la play-off, cele trei echipe românești vor juca în turul trei preliminar, pe 9 august (turul), respectiv 16 august (returul): CFR Cluj vs Alashkert (Armenia), FCSB vs Hajduk Split (Croația) și U Craiova vs RB Leipzig (Germania).

