Mihaela Buzărnescu s-a calificat în finala de la WTA San Jose - VIDEO

În finala turneului, Mihaela Buzărnescu se va duela cu Maria Sakkari, locul 49 WTA.Jucătorea din Grecia, 23 de ani, a trecut în semifinale de Daniel Rose Collins, locul 42 WTA, scor 3-6, 7-5, 6-2.

Finala va avea loc în această seară, de la ora 00:00.

It's another three-setter for @MikiBuzarnescu in San Jose as she claims the second set 6-3! #MubadalaSVC pic.twitter.com/tIqvGFxZ3n