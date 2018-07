FCSB - DINAMO, ultimul derby comentat de Ilie Dobre

Duelul de duminică dintre FCSB și Dinamo a fost cel din urmă pentru Ilie Dobre în calitate de comentator radio. "Da, a fost un meci special pentru mine, dar mi-a plăcut mai mult că a fost o partidă spectaculoasă și ne-am bucurat de șase goluri frumoase. A fost un derby adevărat", a spus Dobre.

Aproape de pensionare și de ieșirea din scenă la finalul lunii septembrie, Dobre se declară emoționat: "Am făcut totul cu pasiune pentru Măria Sa radio-ascultătorul! Tot ce am făcut în viața asta a fost pentru cei care mă ascultau și pentru care trebuia să comentez perfect ca să-și imagineze ceea ce vedeam eu. Am trecut în viața asta prin multe obstacole, prin multe șicane, dar am reușit să le depășesc cu bine. Am transmis mereu cu patimă, am trăit meciul pentru că radioul a însemnat totul pentru mine. Acum mă retrag, trebuie să fac loc tinerei generații. Ies cu capul sus din scenă, dar nu aș mai rămâne chiar dacă aș fi dorit la Radio România Actualități. Nici pentru un miliard, sunt demn și renunț atunci când trebuie să o fac", dezvăluie Dobre.

Dobre a fost inclus de World Record Academy, cea mai cunoscută organizație din lume care certifică recordurile mondiale, în Cartea Recordurilor. Comentatorul este primul român care a stabilit 10 recorduri mondiale omologate, în 2014 i-a fost acordat şi premiul "Omul Anului în Media", pentru promovarea sportului, a valorilor morale, a fair play-ului și a valorilor sociale în sport.

Pe lângă aceste distincții, Ilie a intrat în Cartea Recordurilor pentru transmisiunea directă la radio a unui gol fără respirație (35 secunde şi 6 zecimi) și pentru transmisiunea directă la radio a unui gol cu o singură respirație (1 minut şi 8 secunde).

sursa: gsp.ro