Ce mașini de lux conduce Halep. Averea din garajul Simonei

Tenisul nu este singura mare pasiune a Simonei Halep. Numarul 1 mondial are o slabiciune inclusiv pentru masinile cu sute de cai putere sub capota.

Atunci cand nu este pe terenul de tenis, Simona Halep se poate delecta la volanul unuia dintre numeroasele automobile de lux pe care le detine. In prezent, numarul 1 mondial este ambasador al Mercedes in Romania, iar printre bijuteriile la care sportiva in varsta de 26 de ani are acces se numara si un fabulos S63 AMG Cabrio.

Cu un pret de lista care se apropie de 200.000 de euro, decapotabila germana utilizeaza un motor V8 biturbo de 5.5 litri si 585 de cai putere, astfel ca acceleratia de la 0 la 100 de kilometri pe ora dureaza numai 3.9 secunde. Vorbim, asadar, despre una dintre cele mai rapide masini cu plafon retractabil din cate exista.

Nu este insa nici pe departe singurul model cu greutate din garajul Simonei Halep. Printre automobilele pe care marea noastra campioana le-a detinut sau inca le mai detine se mai numara si trei exemplare Porsche, dintre care doua apartinand celebrei familii 911. Este vorba despre un Carrera S, respectiv un GTS Cabrio.

Totodata, sportiva in varsta de 26 de ani nu este straina nici de SUV-uri, o categorie de masini aflata la mare cautare zilele acestea. Range Rover Sport si Mercedes GLE43 AMG sunt doua dintre optiunile preferate de numarul 1 in clasamentul WTA atunci cand vine vorba despre gusturile in materie de crossovere.

sursa: 4tuning.ro

FOTO