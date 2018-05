5 sugestii pentru pariuri la Cupa Mondiala din Rusia 2018

Finala Uefa Champions League, care se va disputa sambata 26 mai intre Real Madrid si Liverpool, va pune capat sezonului in fotbalul ,,batranului continent”. Pentru jucatorii de top, asta nu inseamna ca vor intra in vacanta. Peste doar 20 de zile va incepe Turneul Final al Campionatului Mondial de Fotbal. Competitia va fi gazduita de Rusia si va reuni la start cele mai puternice reprezentative de fotbal din lume, exceptia numindu-se Italia, echipa care a pierdut barajul de calificare jucat cu Suedia.

Antrenorii au convocat jucatorii susceptibili de a fi selectionati, insa numai cativa au anuntat loturile ce vor face deplasarea in Rusia, inaintea termenului limita de 4 iunie. Gazdele pun la punct ultimele amanunte pentru a garanta un eveniment de succes. Fanii fotbalului au intrat si ei in febra evenimentului, in topul cautarilor pe internet figurand informatiile despre jucatorii si echipele care vor juca la Cupa Mondiala.

Cum cei mai multi dintre iubitorii fotbalului sunt si pariori, agentiile de pariuri au pregatit deja oferte pentru acest eveniment. In cele ce urmeaza vom incerca sa punctam cateva aspecte legate de pariuri, astfel incat jucatorii sa nu se lase purtati de val si sa plaseze pariuri ,,la inspiratie”.

Pentru ca pariurile sa ramana in sfera distractiei, este necesar ca fiecare jucator sa isi stabileasca un buget fix pentru aceasta perioada. Bugetul nu trebuie sa afecteze activitatile curente ale familiei si nici cheltuielile pe termen lung ale acesteia. Acest lucru ii permite pariorului sa fie relaxat si sa analizeze cu acuratete evenimentele pe care va paria. Importanta este si alegerea mizei medii a unui pariu. Valoarea acesteia trebuie sa fie una care sa nu depaseasca 5% din valoarea bugetului.

Pentru a avea mai multe sanse de castig, pariorul trebuie sa isi aleaga cu grija agentia unde sa plaseze biletele. El trebuia sa stie ca agentiile de pariuri online afiseaza ,in general, cote mai mari decat agentiile de strada. In acelasi timp, este mult mai usor sa plasezi pariuri live pe o platforma online, timpul necesar pentru a paria fiind mult mai scurt. In cazul unui bilet cu mai multe selectii, din care a mai ramas un singur eveniment de disputat, se poate plasa cu usurinta o ,,contra”, cu atat mai mult cu cat majoritatea agentiilor online au aplicatii bine optimizate pentru dispozitive mobile.

Un aspect, de care un parior trebuie sa tina cont, este reprezentat de promotiile pe care agentiile de pariuri le au in oferta. Jucatorii isi pot mari valoarea bugetului daca profita de promotiile pentru depunere sau pot sa plaseze pariuri cu cote mult marite pentru anumite evenimente. Unele agentii au si promotii prin care asigura biletele cu mai multe selectii daca acestea sunt pierdute din cauza unui singur pronostic.

Pentru a avea sanse cat mai mari de castig, pariorul trebuie sa realizeze o analiza amanuntita a evenimentului pentru care opteaza. Sunt multe aspecte de care trebuie tinut cont: forma sportiva a combatantilor, conditiile in care se desfasoara evenimentul, statisticile legate de eveniment si, in general, factorii care pot influenta rezultatul. Cei care nu au timp pentru a se informa despre meciurile dintr-o zi, pot da click aici si vor gasi analize pentru cele mai populare evenimente care au loc, dar si numeroase ponturi pentru pariuri.

O foarte buna modalitate de a te informa despre potentialul unor echipe este sa urmaresti cat mai multe dintre meciurile care se vor juca la Campionatul Mondial. In Romania competitia este transmisa de TVR 1, dar majoritatea platformelor de pariuri online ofera servicii de streaming gratuit pentru amatorii de pariuri live.

