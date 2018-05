Un antrenor personal profesionist este soluția ideală, ca să nu faci sport fără rezultate. Astăzi, despre Florin Duțu de la Titan Academy

Să te abonezi la un club de fitness nu mai este, de ceva vreme, o simplă ”fiță”. Am învățat cât de mult contează mișcarea pentru sănătate și faptul că nu contează doar cum arăți.

Poți alega, poți face plimbări lungi prin oraș, sau poți alege să mergi la o sală de fitness și forță. În oricare dintre variante mișcare este bună. Dacă tot ai înțeles cât de importantă este și te-ai hotărât să te apuci de treabă, următoarea etapă este să înveți de la un profesionist cum să lucrezi eficient, cum să îți dozezi efortul și să poți obține maixmum de efect din energia consumată.

De-a lungul timpului v-am prezentat componenți ai echipei de profesioniști de la Titan Academy, clubul de fitness și forță din Galeriile Comerciale Ploiești. Fie că sunt antrenori personali de fitness, fie că se ocupă de body-building, profesioniștii de la Titan au în spate cariere de succes.

A sosit momentul să îl cunoaștem și pe Florin Duțu, un tip modest, mereu cu zâmbetul pe buze. Vorbește puțin despre sine, dar l-am convins să o facă:

”Primul meu contact cu sportul de performanță a fost la vârsta de 13 ani, când am început să practic lupte greco-romane. Odată cu trecerea timpului, mi-am dorit mai mult, dar din cauza situației financiare am fost nevoit să mă antrenez acasă, cu ajutorul a două gantere improvizate și cu exercitii de functional-training.

Am intrat în sala de fitness la vârsta de 18 ani, și astfel a luat naștere dorința de a participa la concursuri de culturism, pe care mi-am îndeplinit-o prin muncă asiduă, după 2 ani de antrenament. Astfel, am debutat cu locul 16 din 19, iar acum, dupa 3 ani de la primul meu concurs, am ajuns să fiu multiplu medaliat în acest sport, urmând ca în toamna anului acesta să particip la mai multe concursuri internaționale de culturism.

Sunt o fire ambițioasă si din acest motiv perfecționarea este o prioritate. Devenind și tehnician nutriționist, am reușit să îmbin armonios dieta cu modelarea corporală. De asemena, cu ajutorul cursurilor, corectez muscular problemele clienților mei, ajutându-i pe cei cu scolioză, lordoză, cifoză și nu în ultimul rând persoane care sufera de hernie.

Iubesc ceea ce fac și de aceea, dacă vom avea ocazia să lucrăm împreună, te voi ajuta, te voi susține și te voi motiva să treci prin toate etapele, pentru a ajunge la forma fizică dorită.”

foto video: Florin Duțu