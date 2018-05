Acum 32 de ani s-a strigat: ”Apărăăă Duckadaaam!” Astăzi, Duckadam a ieșit la atac

România nu va mai cunoaște gustul gloriei europene, pentru mulți, foarte mulți ani... Cum a fost pus pe butuci fotbalul românesc, și nu doar el, și cine sunt artizanii nevăzuți ai dezastrului. Un episod din dezastrul fotbalului românesc, în postarea lui Helmuth Duckadam.

Acest material se adresează tuturor iubitorilor fotbalului, petroliști, steliști, dinamoviști, rapidiști, craioveni, clujeni, etc.

Sunt oameni pe care îi unește o pasiune comună, dar sunt despărțiți de patima culorilor pentru clubul de care s-au atașat sufletește. Vorbim despre suporterii adevărați, excluzându-i de aici pe golanii a căror singură preocupare este anarhia de pe stadioane. Vorbim doar despre oamenii normali, cei văduviți de performanță, cei a căror iubire ar merita și capitole frumoase.

Rând pe rând s-au prăbușit simbolurile fotbalului românesc. Mai sunt câteva, dar se vor duce și acelea. Unele au avut îndrăzneala să lupte pentru a renaște, pentru revenirea în prima ligă. Așa, și??? Mai departe? Mai departe va fi doar anonimatul în Europa.

Am vorbit despre mărirea, decăderea și posibila renaștere a Petrolulului, a Rapidului, a Timișoarei, a Craiovei. Astăzi câteva cuvinte despre Steaua. Despre demența unor indivizi cu epoleți, care au batjocorit fotbalul românesc, care au născut un Talpan nociv.

Este minunat să vorbești despre tradiție, despre performanță, însă nu din postura de impostor, de reprezentant al unor vremuri departamentale de tristă amintire. Fotbalul se rupsese de ei, iar asta i-a afectat serios la buzunare. Poate nu Gigi Becali cel grobian era cea mai fericită soluție, dar dați-ne alții... Și dacă se poate să nu fie generali din armată și securitate, pofticioși la un profit la care nu au contribuit cu nimic.

Orice om întreg la minte știe că dărâmi doar dacă ești capabil să construiești ceva mai bun. În cazul Stelei, Europa a interzis echipele departamentale, așa că ei nu au niciun viitor. Și atunci? Nu este evident că doresc doar să fie parte a business-ului?

La 32 de ani de la cel mai mare succes al fotbalului românesc, eroul acelei nopți, Helmuth Duckadam are cea mai dureroasă postare din câte puteau fi făcute într-un asemnea moment. Vă invit să o citiți, fără patimă, fără resentimentele specifice suporterilor adversarilor tradiționali, ci pur și simplu rațional:

”Acum 32 de ani, eram fericit. Azi, din pacate, sunt suparat si dezamagit.

Pentru niste orgolii personale, si a unui om frustrat, azi suntem dezbinati.

Peste doua zile, CSA, va cere 37 de milioane de euro, pentru performantele obtinute de sportivii militari de-a lungul istoriei.

Am contribuit si eu, cu o mica particica, la aceaste performante: doua titluri de Campion al Romaniei, Cupa Romaniei, castigarea CCE. Cum am fost rasplatit de Armata Romana: dupa doua saptamani de la castigarea CCE, am fost interzis in Complexul Ghencea, deoarece nu am vrut sa particip la un meci aranjat la Craiova, si amenintat cu Tribunalul Militar. Dupa operatia din 1986, nemaifiind de folos, am fost dat afara din Armata.

Am si eu cateva intrebari pentru cei care au condus Armata Romana, ministri, generali si, nu in ultimul rand, pentru dl. Talpan: unde ati fost in perioada 1986-1994, cand am fost obligat sa cresc caini de rasa, pentru a-mi putea intretine familia? Unde ati fost intre anii 1994-2001, cand am fost nevoit sa apelez la Ministerul de Interne, pentru a obtine un loc de munca? Dar intre 2001-2018?

Aveti tupeul sa cereti o suma uriasa in numele multor sportivi de care v-ati batut joc de-a lungul anilor.

In ultimii 32 de ani, am trecut prin 5 operatii grele, dar nu v-am cerut niciodata nimic, asteptam poate doar un telefon, pe care nu l-am primit niciodata.

Poate veti reusi sa distrugeti aceasta echipa de fotbal, dar nu veti reusi sa ne luati amintirile frumoase!

Iar voi, cu siguranta, veti ramane o RUSINE a istoriei!”