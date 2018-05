Meci demn de Las Fierbinți în Prahova: teren cu gropi și marcat ”genial”, înjurături și bătăi. FOTO

Un meci din Liga C Prahova s-a transformat într-un adevărat circ, având un ”decor” pe măsură. Observatorulph.ro publică scrisoarea deschisă a președintelui unuia dintre cluburile de fotbal implicate în scandal.

Scrisoare deschisă:

Subsemnatul Suga Gabriel, presedintele clubului Unirea Barcanesti inscrisa in competitia LIGA C PRAHOVA, seria CÂMPINA, dar si un mai mare iubitor al acestui sport extraordinar, fotbalul, doresc sa va aduc la cunostinta urmatoarele:

In data de 22.04.2018, la meciul dintre UNIREA BARCANESTI si STEAUA MARGINENI in cadrul etapei nr. 21, a avut loc mai multe incidente neplacute, dar in acelasi timp si neregulamentare din punct de vedere al jocului. Delegati din partea AJF PRAHOVA au fost: Observator d-nul: Găman Constantin, Arbitrul: d-nul. Dan Andrei, ajutat la margine de d-nul Enache G. si d-nul Craciun Tib.

Gazdele, din punctul meu de vedere, au organizat meciul in bataie de joc... pe un stadion (FILIPESTII DE TARG) pe care nu se poate juca.

Vedeti pozele de mai jos cu marcajul terenului:

Pe acest teren se afla o groapa imensa, unde jucatorii isi pot rupe picioarele

In gluma colegii mei au dorit sa o semnalizeze (punga chiar a ramas acolo sa nu calce din greseala in groapa):

Echipa Unirea Barcanesti a fost infiintata cu gandul de a face miscare (jucatorii nostri sunt automatisti, ingineri, manageri, soferi, etc) si pentru placerea de a juca fotbal. Sa revenim la probleme: nici nu a inceput bine meciul, adica in minutul 5 si jucatorul cu numarul 6, DINU VICTOR palmuieste unul din fundasii centrali, pentru ca si-a permis sa-i “bata obrazul”, ca a intrat foarte puternic (la intimidare) si se putea accidenta. Arbitrul de centru spune ca nu a vazut aceasta palma (domnul Observator a vazut cu siguranta, a fost intrebat de noi.), dar la pauza ne intreba pe noi din ce articol trebuia sa-l sanctioneze pe jucator, pentru ca nu exista asa ceva in regulament.

D-nul Dan Andrei a lasat echipa gazda sa repuna neregulamentar toate aruncarile de la margine, nu conform regulamentului jocului de fotbal, precizand ca asa a stabilit de la inceputul jocului.

Oare in regulament scrie ca poate sa intre pe teren un jucator fara numar (sau sa-mi aleg din cele scrise pe tricou)?

Am incercat sa-l identificam pe acest jucator din foaia de arbitraj. Numarul care lipseste este 10, NICULAE MIHAI care este nascut in 1996. Acum poate nu ma pricep eu bine la apreciat varsta, dar jucatorul (din stanga) a avut 22 de ani in copilarie. Eu cred ca este DRUMAS COSTIN, jucatorul echipei UNIREA CALINESTI.

Violenta fizica nu se termina in minutul 5. Peste alte 10 minute jucatorul cu numarul 4 (din foaia de arbitraj ca fiind RADU BOGDAN nascut in 1995 carnet nr. 56665) a incercat sa-l loveasca cu pumnul pe un jucator de-al nostru, acesta reusind sa scape ferindu-se.

Nici la acest incident Domnul arbitru Dan Andrei nu a gasit litera de lege pentru a-l sanctiona. In afara ca toti acesti indivizi ca si alti colegi ai lor emanau halena alcoolica, au amenintat (si cu moartea), injurat si indimidat. Aici imi reprosez, ca trebuia sa retrag echipa de pe teren, nimeni nu poate juca fotbal in aceste conditii. Spectatorii (tot timpul meciului) au aruncat cu diferite obiecte in teren lovind jucatorii echipei noastre. Dan Andrei a oprit meciul cateva secunde, pentru a le atrage atentia spectatorilor.

Acestia au injurat si amentintat, si ei echipa noastra. Nu stiu de ce, dar arbitrul Dan Andrei a condus meciul numai „intr-o directie”, orice deposedare corecta a echipei noastre o transforma in fault pentru echipa adversa. Intr-un final au marcat doua goluri si s-au mai calmat spiritele (d-nul Dan Andrei a inceput sa arbitreze normal). Nu stiu daca d-nul Dan Andrei a fost intimitdat sau nu, dar stiu sigur ca echipa noastra NU O SA SE PREZINTE LA MECIURILE (adica sa manance bataie la propriu) cu echipa STEAUA MARGINENI si nici pe terenul de la FILIPESTII DE TARG (pentru ca este nepracticabil). Toti jucatorii au familie si serviciu si nu dorim sa fim batuti, injurati, accidentati pentru ca arbitrii sunt fricosi si nu au curaj sa-si faca meseria.

La final, in foaia de arbitraj, in raportul suplimentar d-nul Dan Andrei pretinde ca a fost amenintat cu bataia de catre mine, ca am intrat in cabina peste domnia sa si ca i-am adresat cuvinte jignitoare (un nume gasit de domn’ arbitru’, la intamplare pe foaia de joc). Motiv pentru care am fost amendat si atentionat. Nu doresc nimic special, dar nu trebuie lasat la voia intamplarii astfel de evenimente. Cu deosebita stima, Gabi SUGA