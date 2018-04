Valentin Mihăilă - Maestrul autoapărării de la Titan Academy (foto-video)

La clubul de fitness și forță Titan Academy am găsit o echipă de oameni excepționali, atât de dedicați pasiunii lor, încât nu ai cum să nu te apuci să faci mișcare. Pe lângă faptul că sunt profesioniști desăvârșiți, știu să zâmbească permanent, să glumească cu toți cei pe care îi antrenează sau le coordonează primii pași. Efectul: după primele sedințe cu ei, ești convins că trebuie să te apuci serios de treabă.

De-a lungul timpului v-am prezentat câțiva dintre cei care compun echipa Titan Academy. Astăzi este rândul lui Valentin Mihăilă, Vali cum îi spun colegii.

Nu l-am văzut stând vreodată, nu l-am văzut nervos. Este într-o permanentă mișcare și permanent glumește.

Iubirea dintre Vali și sport a început la 12 ani:

”Cand eram mic, eram fermecat de filmele cu Bruce Lee. Doream să lupt cu băieții răi, pentru a îi proteja pe oameni. Cu timpul visele s-au schimbat dar nu și dorința mea.

Așa m-am apucat serios de arte marțiale la 12 ani... Așa am ajuns la Campionatele europene și mondiale. Am reușit să ajung la acele performanțe și, în timp, am strâns câteva satisfacții. Cea mai mare a fost în fața unei comisii, formată din mai mulți profesori, avand 10 dan (gradul maxim).

Toate acestea sunt însă în trecut și eu cred că prezentul e cel mai important. În prezent sunt la fel de ambițios și muncitor, de această dată fiind total dedicat activității de trainer în echipa Titan Academy. Sunt aici să sprijin și să fac ceea ce mi-am dorit mereu, iar viitorul pare luminos.”

Deocamdată a reușit să își mai împlinească un vis: din 15 martie susține un curs de autoapărare. Nu știe cum va face față valului de doritori, care este din ce în ce mai mare.

Ca și colegii lui de la Titan Academy, clubul de fitness și forță din Galeriile Comerciale Ploiești, Vali te poate convinge că mișcarea, coordonată de profesioniști nu mai pare o corvoadă, ci o plăcere, o pasiune pentru sănătate.