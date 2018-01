Mesajul emoționant al Simonei Halep în aromână. Video viral

Simona Halep participă la o campanie de promovare a valorilor culturale aromâne alături de alte persoane care au același sânge, printre care și Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi. Înregistrările video sunt de-a dreptul emoționante și nu mai au nevoie de nicio descriere.

Simona Halep:

”Prima oară în viaţă am vorbit armăneşte. Prima oară am simţit armăneşte. Timpul a trecut și am ajuns prima în ceea ce fac. Și tu poți fi ca mine. Dar și armănește ți se potrivește”.

”Se spune că o comunitate care nu își cunoaște istoria e ca un copil care nu își cunoaște părinții. Vorbim limba aromână pentru a nu uita cine suntem și cine vom fi. Într-adevăr și armănește ți se potrivește”, sunt cuvintele spuse de Kira Hagi, în filmuleţul de mai jos: