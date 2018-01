Petrolul Ploiești a reluat pregătirile. Obiectivul: promovarea

“Lupii” au început, oficial, treaba în noul an, primul antrenament din 2018 desfăşurându-se, în această după-amiază, pe “Ilie Oană”, sub privirile a câtorva sute de suporteri petrolişti, care au creat, ca de obicei, o atmosferă extraordinară.

Romulus Ciobanu şi asistenţii săi, Ciprian Pura (antrenor secund), Cătălin Grigore (antrenor portari) şi Marius Haită (preparator fizic), au avut sub comandă, la prima şedinţă de pregătire, 26 de jucători. Faţă de lotul cu care s-a încheiat prima parte a sezonului, pe lista noutăţilor din efectivul “galben-albaştrilor” s-au regăsit numele portarului Raul Avram (24 ani, ex-FC Botoşani) şi ale mijlocaşilor centrali Daniel Cârjan (20 ani, Viitorul Domneşti) şi Mihai Ene (18 ani, Viitorul Constanţa), ultimii doi jucători fiind detaşaţi la Petrolul, sub formă de împrumut, până la finele actualei stagiuni.

De asemenea, la antrenament au participat şi mai mulţi jucători proveniţi de la Grupa 2002 a Centrului de Copii şi Juniori al FC Petrolul, portarul Alexandru Radu şi mijlocaşii Mario Bratu, Fabian Sotir şi Mihai Constantinescu, dar şi goalkeeperul Cătălin Niţache, cel care aparţine de gruparea ploieşteană, însă va continua să evolueze şi în retur, sub formă de împrumut, la CSM Rm. Sărat. Zilele următoare, efectivul petroliştilor va fi completat şi cu alţi jucători noi.

Iată, însă, lotul prezent la reunire:

Portari: Mirel Bolboaşă, Raul Avram, Raul Botezan, Cătălin Niţache, Alexandru Radu (FC Petrolul juniori);

Fundaşi: Alberto Olaru, Paul Antoche, Răzvan Catană, Gabriel Frîncu, Jean Prunescu, Valentin Ţicu, Mihai Velisar;

Mijlocaşi: Marius Chindriş, Alexandru Ciocâlteu, Tiberiu Niţescu, Nini Popescu, Claudiu Tudor, Şaim Tudor, Daniel Cârjan (Viitorul Domneşti), Mihai Ene (Viitorul Constanţa), Mario Bratu (FC Petrolul juniori), Fabian Sotir (FC Petrolul juniori), Mihai Constantinescu (FC Petrolul juniori);

Atacanţi: Sergiu Arnăutu, Cosmin Lambru, Georgian Păun.

Petroliştii vor continua să se pregătească în localitate până pe 20 ianuarie, urmând ca, între 22 ianuarie şi 2 februarie să se deruleze primul cantonament, la Cheile Grădiştei. Apoi, în intervalul 6 februarie-16 februarie este programat cel de-al doilea stagiu centralizat, la Buftea.

Până la reluarea campionatului, trupa lui Romulus Ciobanu va susţine şi nouă jocuri de pregătire: 20 ianuarie: vs ACS Steagul Roşu Braşov; 28 ianuarie: vs Olimpic Cetate Râşnov; 31 ianuarie: vs AS SR Braşov; 7 februarie: vs Unirea Slobozia; 10 februarie: vs FC Argeş; 14 februarie: vs Chindia Târgovişte; 17 februarie: adversar nestabilit; 21 februarie: vs Progresul Spartac Bucureşti; 24 februarie: vs FC Aninoasa.

text si foto: fcpetrolul.ro