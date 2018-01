Suporterii Petrolului dau lecții autorităților. Campanie umanitară a Peluzei Latine

”Peluza latină”, care reunește o bună parte a suporterilor Petrolului Ploiești, a organizat de sărbători un turneu caritabil în urma căruia au fost ajutate mai multe familii nevoiașe.

Comunicat Cupa Suporterilor "Peluza Latină" - turneu caritabil

De mai bine de 90 de ani, fotbalul ploieştean - echipa pe care o iubim şi pentru care luptăm - ne-a oferit infinite motive şi momente de bucurie ca suporteri, ca ploieşteni şi mai ales ca oameni. Astfel că noi, membrii Peluzei Latine, ne-am gândit să facem din fotbal încă o dată un motiv de unitate şi astfel să intindem o mâna celor mai puțin norocoşi decât noi.

După cum bine stiți, în data de 22.XII.2017, a avut loc Cupa Suporterilor "Peluza Latină" care a avut ca scop strângerea de fonduri, haine şi alimente pentru două centre de copii şi 4 familii nevoiaşe.

DA SE POATE! Ceea ce s-a întâmplat la acest eveniment ne-a depăsit cu mult asteptările, creând o punte peste bariere sociale, peste diferențe culturale si peste orgolii. Pe această cale ținem să mulțumim tuturor oamenilor cu suflet, care au întins o mâna de ajutor la bucuria adusă în pragul sărbătorilor copiilor şi membrilor familiilor puse la grele încercări.

S-a demonstrat încă o dată că suporterii Petrolului şi ploieştenii pot fi o mare FAMILIE atunci când este nevoie şi că împreună am putut aduce un strop de fericire în ochii a peste 150 de copii.

Bilant Cupa Suporterilor :

Suma stransă şi predată către organizatori prin proces verbal semnat de catre Bubanu şi Av. Cătălin Popescu este de 9000 lei. Pe langa bani s-au mai strans aproximatix 120 de saci cu haine, 5 saci cu jucarii, 3 saci cu incaltaminte.

Distributia lor a fost facută după cum urmează:

Centrul de Plasament Plopeni :

-40 de saci cu haine, încălțaminte, jucării.

-‎35 de sacose conținând diverse produse: căni, lenjerie intimă, articole de igienă corporală, dulciuri, fructe etc...

Complexul de Servicii Comunitare "Sf. Andrei" Ploieşti :

-40 de saci cu haine, încălțaminte, jucării.

-‎70 de sacose conținând diverse produse: căni, lenjerie intimă, articole de igienă corporală, dulciuri, fructe etc...

Familia Ianculescu din Puchenii Mari a fost lovită de o mare nenorocire. Un incendiu puternic în noaptea de Ajun a lăsat pe drumuri 9 persoane dintre care 6 copii cu vârste cuprinse între 1 şi 9 ani. Pentru că au nevoie şi de o locuinta la acest caz încă lucrăm împreună cu Sebastian Savulescu(un om de bună credință din Ploieşti). Cert este că la această oră avem deja promisiunea spatiului unde se va construi noua casă pentru această familie, cu ajutorul Primăriei si a unui om de afaceri(Dragos) cu suflet mare din Pucheni.

Pâna acum am reuşit să le oferim :

- Veselă şi tacâmuri, oale, cratite etc...

- ‎Saci cu haine, încălțăminte, jucării, pături, perne etc...

- ‎Alimente, dulciuri, fructe, lenjerie intimă, articole de igienă corporală.

- ‎Suma de 1.000 Lei pentru construcția casei, la care o să mai adaugăm un buget de minim 2.000 lei atunci când se va da drumul la construcția ei.

Sperăm ca în maxim o saptămână să se înceapă construcția casei. Mâine se demarează procesul actelor pentru achiziționarea unui teren de 600m2 intravilan.

Familia Matei din Puchenii Mari, se află în aceeaşi curte cu Fam. Ianculescu, formată din 14 persoane dintre care 10 copii cu vârste cuprinse între 2 si 18 ani.

Alături de Sebastian Savulescu am putut ajuta cu saci de alimente, dulciuri, haine, încălțaminte şi jucării pentru copii. Urmează demararea construcției unei noi case cu ajutorul unui om de afaceri din localitate.

Familia Grigore din Urlați, formată din 9 persoane dintre care 7 copii cu vârste cuprinse între 3 şi 15 ani, cărora le-a luat foc casa. De acest caz se ocupa Sebastian Săvulescu alături de primarul din localitate, unde şi noi am dat o mană de ajutor prin distribuirea a 15 saci de haine, alimente, jucării, încălțăminte şi sacose cu căni, lenjerie intimă, articole de igienă corporală, dulciuri şi fructe.

Totodată, am donat şi suma de 1.500 lei pentru a putea ajuta la construcția casei care este aproape gata.

Familia Duca din Urlați, formată din 7 persoane dintre care 4 copii cu vârste cuprinse între 3 şi 12 ani.

Ne-am pus costumul de Mos Craciun şi am pornit spre locație cu 15 saci de haine, jucarii, încălțăminte şi alimente. Pe langă aceastea am adus şi sacose cu căni, lenjerie intimă, articole de igienă corporala, dulciuri si fructe. Pentru ei din primavară se va demara construcția unei noi case la care noi vom participa activ la finalizarea ei.

În situatia in care doriți să ajutați la unul dintre cazurile de mai sus, nu ezitați să ne contactați prin mesaj privat.

Pe această cale vrem să mulțumim tuturor partenerilor care au luat parte la acest turneu, oamenilor de bună credință din oraşul Ploieşti şi echipei FC Petrolul Ploiesti. De asemenea, anuntăm de pe acum că, următoarea ediție va avea cu totul un alt format şi ne propunem ca acest eveniment să devină parte din oraşul Ploieşti şi parte din viata copiilor mai puțin norocosi decât noi.

În altă ordine de idei, castigătoarea turneului este echipa GialloBlu, formată din membrii independenți ai Peluzei. Felicitări componenților pentru fotbalul de calitate pe care l-au arătat în meciurile disputate pe parcursul acestui turneu.