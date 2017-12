Tânărul decedat în accidentul rutier de la Cocorăștii Colț este un fost pugilist medaliat cu bronz la Campionatul Mondial

Accidentul cumplit a avut loc în urmă cu două zile la Cocorăștii Colț. Unul dintre cele șapte persoane implicate a decedat. Este vorba despre fostul medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de Juniori și la Campionatul European, Georgian Tudor, în vârstă de 22 de ani, fost elev al antrenorului Titi Tudor.

„Nu pot să-mi revin de când am auzit de tragedie. Am avut o premoniție. Am avut un vis ciudat, iar a doua zi am aflat vestea. Georgian mi-a fost elev. A luat bronzul și la Campionatul Mondial de juniori și la Campionatul European. A renunțat la box în 2015, când au apărut problemele financiare la CSM Ploiești. Nu-mi pot reveni, pentru că m-am întâlnit cu el în urmă cu o săptămână, la Cupa Moș Crăciun”, ne-a povestit Titi Tudor, cel care i-a fost antrenor lui Georgian.

În accidentul de la Cocorăștii Colț, alte trei persoane au fost rănite.

Titi Tudor a mai precizat că duminică va participa la înmormântarea lui Georgian Tudor. Condoleanțe familiei. (FOTO: Facebook)