Cristiano Ronaldo a câștigat pentru a cincea oară Balonul de Aur

Internaționalul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a primit, joi, pentru a cincea oară în carieră trofeul Balonul de Aur, a anunțat France Football.

Cristiano Ronaldo a mai câştigat Balonul de Aur în 2008, 2013, 2014 şi 2016. Ronaldo a obţinut în acest an şi trofeul FIFA The Best.

Presa spaniolă a scris încă de la începutul acestei săptămâni că portughezul va primi trofeul decernat de France Football.

Cristiano Ronaldo l-a egalat la număr de trofee Balonul de Aur pe Lionel Messi, câştigător în 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2015.

Citește continuarea pe digi24.ro