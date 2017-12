Memorialul "Vladimir Arnautovic”, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești

Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești va găzdui cea de-a doua ediție a Memorialului "Vladimir Arnautovic".

Evenimentul a fost anunțat pe Facebook astfel:

Editia din acest an a Memorialului "Vladimir Arnautovic", ce se va desfasura duminica, 17 decembrie, la Sala Sporturilor Olimpia, va pastra, intocmai, coordonatele editiei inaugurale, din 2016.



Intregul eveniment va debuta, de la ora 17:00, cu un scurt montaj video care ne va aduce aminte de momentele frumoase traite in arena campionilor, alaturi de regretatul antrenor sarb, dupa care in scena vor intra baschetbalistii echipei noastre "U14", ce vor sustine un meci amical impotriva unei formatii din Serbia.

Este vorba despre Mega Bemax, una dintre cele mai puternice scoli de baschet din tara vecina, cea care, in sezonul trecut, a reusit sa invinga unul dintre colosii Serbiei, si anume Steaua Rosie Belgrad.

Oaspetii nostri vor sosi la Ploiesti inca de vineri, iar clubul nostru va suporta toate cheltuielile de cazare si masa, urmand sa le ofere sarbilor si cateva momente de recreere, la Casa Poporului, Therme sau la "Cutitu d'Argint", la Sinaia, pe Valea Prahovei. In pauzele meciului propriu-zis vor avea loc demonstratii de baschet ale tuturor grupelor de juniori din cadrul clubului, care au pregatit momente de indemanare si exercitii interesante, in ultimele saptamani, sub atenta supraveghere a antrenorilor nostri.

Nu vor lipsi nici majoretele, care vor incanta publicul si cu cateva coregrafii de Craciun, special alese pentru acest eveniment, iar, la final, dupa premierea protagonistilor serii, Memorialul "Vladimir Arnautovic" se va incheia pe ritmurile melodiei "Ruska Ruska", una dintre favoritele celui caruia in seara zilei de 17 decembrie ii vom cinsti numele, mentorul nostru, Vladimir Arnautovic.