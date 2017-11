Cătălina Ponor se retrage din gimnastică

Pentru Cătălina Ponor, una dintre cele mai bune gimnaste ale României, cariera sportivă a luat sfârşit. Competiţia din Mexic (Abierto Mexicano de Gimnasia), unde tripla campioană olimpică a câştigat de curând două medalii de aur şi una de argint, a fost ultima din cariera sa. La vârsta de 30 de ani, Ponor a hotărât să se retragă din activitatea de gimnastă motivând vârsta şi anumite probleme de sănătate.

”Îmi este greu să mă despart de ceva ce am făcut cu pasiune, dăruire, devotament, dar la un moment dat toate se opresc”. Din cauza sănătăţii care se cam joacă cu mine şi din cauza vârstei la care am ajuns, am decis să spun Stop”, mărturiseşte aceasta citată de digi24.ro.

Cu un palmares incredibil - 23 de medalii adunate în cei 26 de ani de gimnastică, dintre care 3 titluri olimpice şi opt europene -, Ponor părăseşte lumea sportului cu bucuria că şi-a împlinit un vis şi că a dăruit atâta sportului românesc.

''Sunt mândră de tot ce am realizat şi tot ce am sacrificat pentru acest sport, pe care l-am iubit şi îl iubesc în continuare, cu bune, cu rele, cu suişuri şi coborâşuri”, spunea gimnasta. ”Vă mulţumesc din tot sufletul tuturor celor care aţi aplaudat, bucurat, suferit, plâns, ţopăit împreună cu mine. Sunt multe persoane pe care ar trebui să le menţionez pentru a le mulţumi, însă, mă voi rezuma doar la câteva nume importante'', a mai adăugat ea amintindu-i, în primul rând, pe părinţii ei, care au fost principalul ei sprijin moral, şi pe antrenorii Lucian Sandu, Octavian Bellu, Mariana Bitang, pentru nenumăraţii ani petrecuţi împreună.