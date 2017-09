Atunci când nu ai onoare şi demnitate - ratarea numită Burleanu

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că va discuta în această săptămână cu selecţionerul Christoph Daum şi cu staful său, cu privire la situaţia lor la conducerea echipei naţionale, după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2018.

Aceasta este declaraţia unicului responsabil pentru încă o umilinţă traită de români. Vina nu este una colectivă, vina nu este nici a antrenorului Daum, nici a jucătorilor. Un individ care nu are nicio legătură cu fotbalul, vorbeşte despre fotbal. Este ca şi când ai pune un chirurg să coordoneze activitatea unor mecanici auto, sau invers. Un fel de "nu suntem de specialitate, dar am putea arunca o privire." Am discutat însă depre toate acestea, într-un material publicat ieri, AICI.

Citește și: BMW România lansează propriul program Rabla



Luni seara, naţionala de fotbal a României a reconfirmat statutul de outsideră a ultimilor 20 de ani, nemaifiind nici măcar în lumea a treia a fotbalului. România a jucat sub orice critică, sau nu a jucat nimic, în compania unei echipe dintr-o ţară, Muntenegru, cât judeţul Prahova. Jenant!

"Toţi avem partea noastră de vină, toţi cei care am fost implicaţi. Am discutat cu jucătorii, cu staful tehnic voi discuta mâine sau poimâine. Avem nevoie de o schimbare totală în fotbal. Trebuie văzut ce este de făcut, pentru că nişte schimbări doar aşa, de suprafaţă, nu te vor ajuta absolut deloc. Avem nevoie de o profunzime în ceea ce priveşte viitorul dacă ne interesează fotbalul românesc. Avem nevoie de investiţii în stadioane, în infrastructură, în condiţii de antrenament, în condiţii de pregătire pentru jucătorii noştri. Şi eu, şi staful şi jucătorii am simţit în această campanie că putem mai mult. Dar am văzut că nu s-a putut şi nici nu putem să le cerem jucătorilor mai mult, pentru că şi-au dorit să obţină această calificare, dar nu s-a putut pur şi simplu. Dacă în urmă cu 10, 15, 20 de ani ne-am fi implicat mai mult în ceea ce priveşte condiţiile pe care le punem la dispoziţie acestor tineri jucători pe care îi avem astăzi, cred că am fi putut avea pretenţii mai mari. Cred că jucătorii au dat tot ceea ce aveau mai bun ca să obţină această calificare. Am avut pretenţii de la Christoph Daum, că altfel nu-l aduceam în România", a declarat Burleanu.

Să nu îţi asumi propria incompetenţă, ba mai mult să ai indecenţa să îi acuzi pe alţii că nu au crescut jucători încă de acum 20 de ani, iar tu nu ai de unde să faci azi selecţia, asta înseamnă să fii mic. Domnule Burleanu, Muntenegru are puţin peste 800.000 de locuitori. Probabil că în ultimii 20 de ani, ăştia nu au mai făcut altceva în ţărişoara lor, decât să crescă fotbalişti cu care să ne umilească...