Șarapova, eliminată de la US Open

Anastasija Sevastova a revenit după ce a fost condusă şi a eliminat-o pe Maria Sharapova, în optimile de finală de la US Open.

Jucătoarea din Letonia s-a impus cu 5-7, 6-4, 6-2, după două ore şi un sfert de joc şi va fi prezentă pentru al doilea an la rând în sferturile ultimului Grand Slam al sezonului. „Primul set a fost foarte strâns, oricare dintre noi am fi putut câştiga. Maria a jucat incredibil în primul set şi în cel de-al doilea, dar eu am continuat să lupt, să alerg după fiecare minge şi să rămân în meci”, a declarat Sevastova, potrivit Digi Sport.

În sferturi, jucătoarea de 27 de ani o va întâlni pe reprezentanta gazdelor, Sloane Stephens, care a învins-o tot în trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-1, pe Julia Goerges. „Sloane a avut o vară fantastică, a jucat foarte bine. Sper să jucăm pe arena centrală şi să oferim un spectacol de calitate”, a spus letona, favorită numărul 16 la New York.

Dacă va trece de Stephens, Sevastova va juca prima semifinală de Grand Slam a carierei. De cealaltă parte, americanca a mai ajuns o dată în penultimul act la un turneu major. S-a întâmplat în 2013, la Australian Open.

Pentru Maria Sharapova a fost prima participare la un Grand Slam după 19 luni, iar rusoaica a impresionat, eliminându-le pe rând pe Simona Halep, Timea Babos şi Sofia Kenin. Parcursul jucătoarei de 30 de ani este cu atât mai impresionant cu cât a jucat un singur meci din luna mai până la US Open, din cauza unei accidentări care a obligat-o să sară peste sezonul de iarbă.