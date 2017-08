Mayweather l-a învins pe McGregor prin KO tehnic. Mai mult circ decât box

Floyd Mayweather a castigat fara probleme lupta cu campionul UFC Conor McGregor in repriza a 10-a, cand arbitrul a intrerupt partida. Oricine s-a uitat la aceasta lupta poate spune cu greu ca a asistat la un meci de box ci doar la un show asa cum numai americanii stiu sa inventeze.

Conor McGregor nu are postura de boxer, nu are pasii si miscarile din box, parand uneori chiar ridicol in ring.

Mayweather nici nu l-a atins in primele 4 runde, iar cand a inceput sa dea drumul la lovituri s-a vazut ca irlandezul nu ar face fata in ringul de box nici macar cu un campion retras de 5 ani de zile.

Cu toate ca "Moneyweather" l-a lasat sa se manifeste pe irlandez in primele 2 reprize, prilej de sperante pentru zgomotosii irlandezi din sala, dar si pentru milioanele sale de fani, McGregor nu a parut fi intr-o conditie fizica la inaltimea unui astfel de meci, avand probleme mari incepand chiar cu repriza a cincea.



Americanul s-a intrebuintat serios abia din reprizele 7-8, iar in repriza a noua a fost la un pas sa-l faca KO. McGregor s-a dus impleticit in coltul sau, a revenit la fel de obosit, iar Mayweather l-a lovit din toate directiile, arbitrul de ring oprind meciul si acordand victorie prin KO tehnic.

Aproximativ 500 de milioane de dolari vor imparti cei doi luptatori. Lui McGregor ii vor reveni aproximativ 100 de milioane de dolari, in timp ce marea parte a bursei va fi incasata de american.

