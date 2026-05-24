Lupii tineri joacă azi meciul sezonului! Ce înseamnă pentru Petrolul finala Cupei României

Într-un moment în care Petrolul nu se scaldă în cele mai bune ape, la nivel de primă echipă, dar totuși și-a certificat prezența în prima ligă și pentru sezonul viitor, clubul fanion al prahovenilor poate aduce un trofeu în vitrină.

Echipa de tineret joacă azi, de la ora 13.00, împotriva celor de la AFC Bacău, în finala Cupei României, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, unde accesul publicului este gratuit.

Partida este destinată formațiilor care au participat și în Liga de Tineret, jucătorii cu drept de joc în aceste competiții fiind cei născuți în anul 2008 sau mai tineri. De asemenea, conform regulamentului, fiecare echipă poate folosi și maxim trei jucători „U21”, eligibili pentru prima ligă (născuți după 1 ianuarie 2004).

Petrolul a eliminat eroic Universitatea Cluj și Rapid

Petrolul a ajuns în finală după două calificări eroice, la penalty-ri, contra echipelor Universitatea Cluj și Rapid, meciuri în care elevii lui Daniel Movilă, coordonatorul Academiei Petrolul, dar și antrenor la tineret și la Petrolul II, din liga a treia, porneau cu șansa a doua.

Dincolo de laurii unui trofeu, care n-a poposit niciodată în vitrina clubului la nivel juvenil, calificarea în finală și eventuala mult dorită câștigare a acesteia contribuie la clasificarea Academiei Petrolului.

Anul acesta, Academia clubului, condusă de Daniel Movilă, a fost pe locul 14 la nivel național. Un loc meritoriu ținând cont că patru dintre academiile clasate mai sus nu au echipe în SuperLiga României. Deci, într-un clasament real, Petrolul ar fi pe locul 10, mult peste posibilitățile unei echipe care nu are ca bază de pregătire decât un teren sintetic la Pleașa, realizat din fonduri private.

Moldovenii sunt favoriți în finală

În disputa de azi cu AFC Bacău, Petrolul pleacă din punct de vedere al out-siderului, ținând cont că o parte dintre jucătorii adversarilor evoluează în liga secundă.

În ciuda acestui fapt, Petrolul are atu-ul unei echipe relativ omogene, în care Ștefan Rădulescu, Rareș Manolache, Liviu Argeșanu au fost convocați la naționala Under 16 a României, Rareș Leescu și Alexandru Petre au debutat deja la echipa mare, iar Alberto Călin e cel mai productiv fotbalist al Petrolului, la toate nivelurile, cu 7 goluri și 8 pase decisive la echipa a doua a clubului.