Mehmet Topal a revenit la Petrolul. Anunțul oficial al clubului

Informația publicată în premieră de Observatorul Prahovean privind revenirea lui Mehmet Topal la Petrolul Ploiești a fost confirmată oficial astăzi de clubul ploieștean. Fostul internațional turc a revenit pe banca tehnică a „galben-albaștrilor” și va conduce echipa în finalul acestui sezon, cu obiectivul menținerii în Superligă.

FC Petrolul a anunțat, printr-un comunicat oficial, că Mehmet Topal, în vârstă de 40 de ani, a revenit la Ploiești și va pregăti echipa în ultimele etape ale campionatului.

Turcul nu este la primul contact cu formația ploieșteană. El s-a mai aflat pe banca Petrolului în două rânduri, pe parcursul ediției precedente a Superligii.

Primul său mandat s-a întins de la începutul campionatului și până la finalul anului 2024, perioadă în care a condus echipa în 23 de partide, bilanțul fiind de 8 victorii, 11 remize și 4 înfrângeri.

Ulterior, Mehmet Topal a revenit după prima etapă a fazei de play-out și a stat pe bancă în ultimele 8 meciuri ale sezonului trecut, înregistrând 3 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri.

Potrivit clubului, Mehmet Topal își va revedea elevii chiar astăzi și va intra imediat în programul echipei, cu ocazia jocului de pregătire programat împotriva formației de ligă secundă FC Voluntari, de la ora 14:00.

Revenirea lui Topal are loc într-un moment dificil pentru Petrolul, care încearcă să evite complicațiile din finalul sezonului și să își securizeze locul în primul eșalon.

„Mult succes, Mehmet Topal!”, este mesajul transmis de FC Petrolul Ploiești la anunțul oficial al revenirii tehnicianului.