Cine transmite meciul Turcia-România

Naționala României joacă unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani: duelul cu Turcia, din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Partida se dispută joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, și reprezintă primul pas dintr-un traseu extrem de dificil către revenirea României la un turneu final după o pauză de aproape trei decenii.

Meciul Turcia – România va fi transmis de Prima TV. Partida va fi disponibilă și online, pe platforma PrimaPlay (contra abonament).

Partida va avea loc pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul, o arenă modernă cu peste 40.000 de locuri, unde se anunță o atmosferă intensă, în fața unui public ostil.

Naționala Turciei pornește ca favorită, având un lot mai valoros, însă selecționerul Mircea Lucescu mizează pe experiență și pe cunoașterea fotbalului turc pentru a produce surpriza.