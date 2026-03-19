Copii și adulți sunt invitați la Crosul Jandarmeriei Prahova, la Parcul Municipal Ploiești

Jandarmeria Prahova organizează sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 10:00, în Parcul Municipal Vest din Ploiești, Crosul Jandarmeriei Prahova – ediția a III-a, un eveniment dedicat sportului, energiei și comunității.

Acțiunea este organizată cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române, sărbătorită anual pe 3 aprilie.

Potrivit organizatorilor, crosul se adresează tuturor categoriilor de vârstă, de la copii la adulți, atât celor aflați la început, cât și celor care practică deja alergarea.

Evenimentul își propune să aducă împreună oameni de toate vârstele într-un cadru activ, cu mișcare, voie bună și activități dedicate participanților.

La eveniment vor fi prezenți și studenți ai Universității Petrol și Gaze din Ploiești, care vor contribui la atmosfera dinamică a manifestării.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0749 095 088.