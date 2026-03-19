- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSport

Copii și adulți sunt invitați la Crosul Jandarmeriei Prahova, la Parcul Municipal Ploiești

Autor: Marius Nica
crosul jandarmeriei 2026

Jandarmeria Prahova organizează sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 10:00, în Parcul Municipal Vest din Ploiești, Crosul Jandarmeriei Prahova – ediția a III-a, un eveniment dedicat sportului, energiei și comunității.

- Publicitate -

Acțiunea este organizată cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române, sărbătorită anual pe 3 aprilie.

Potrivit organizatorilor, crosul se adresează tuturor categoriilor de vârstă, de la copii la adulți, atât celor aflați la început, cât și celor care practică deja alergarea.

- Publicitate -

Evenimentul își propune să aducă împreună oameni de toate vârstele într-un cadru activ, cu mișcare, voie bună și activități dedicate participanților.

La eveniment vor fi prezenți și studenți ai Universității Petrol și Gaze din Ploiești, care vor contribui la atmosfera dinamică a manifestării.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0749 095 088.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -