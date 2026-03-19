Sportivii din Berceni, pe podium la Cupa României Elite 2026 la badminton

Sportivii din comuna prahoveană Berceni au obținut mai multe clasări pe podium la Cupa României Elite 2026 la badminton, competiție desfășurată în perioada 13-15 martie, la București, în sala CSS nr. 6.

Sportivii din Berceni au încheiat turneul cu două titluri naționale, trei medalii de argint și una de bronz.

La probele de simplu, Denisa Muscalu și Luca Pandele au câștigat locul 1, iar Laura Constantin s-a clasat pe locul 3 la simplu feminin.

La dublu, perechile Luca Pandele – Denisa Muscalu la dublu mixt, Denisa Muscalu – Laura Constantin la dublu feminin și Luca – Vladimir la dublu masculin au ocupat locul al doilea.

”Vreau să-i felicit pe sportivii clubului nostru, fiind o performanță deosebită mai ales că această competiție a reunit, la ediția din acest an, sportivi de la 15 cluburi din țară. Le mulțumim și susținătorilor, în special Primăriei Berceni pentru sprijinul acordat” a declarat Dragoș Constantin, antrenorul lotului clubului sportiv al comunei Berceni.