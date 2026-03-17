Bulevardul Independenței din Ploiești devine arenă sportivă: Alpha Running Road

Pasionații de sport, atleții de performanță și iubitorii de mișcare din Prahova și din împrejurimi sunt chemați la linia de start duminică, 17 mai, pentru cea mai așteptată competiție de alergare urbană a primăverii: Alpha Running Road. Evenimentul va transforma emblematicul Bulevard al Castanilor într-o veritabilă pistă de atletism, oferind participanților o experiență unică chiar în inima orașului Ploiești.

Competiția din acest an promite spectacol, anduranță și multă adrenalină, aducând laolaltă comunitatea locală printr-un stil de viață sănătos.

Organizatorii au pregătit trei trasee distincte, perfect adaptate pentru toate nivelurile de pregătire fizică, de la amatori și copii, până la alergătorii profesioniști aflați în căutarea unui nou record personal:

• Proba de 500 m: O explozie de viteză în linie dreaptă pe Bulevardul Independenței, cu plecare de la Gara de Sud și sosire la Primul Rond. Este cursa ideală pentru cei care doresc o probă intensă și rapidă.

• Proba de 1000 m: O cursă tactică de tip tur-retur, pe același segment umbrit de castani. Concurenții vor lua startul de la Primul Rond, vor întoarce în sensul giratoriu de la Gara de Sud și vor sprinta înapoi spre finish, bucurându-se de susținerea spectatorilor pe ambele sensuri.

• Proba de 5000 m: Cursa supremă a evenimentului, un traseu de excepție care leagă bulevardul de centrul istoric și administrativ. Alergătorii vor porni de la Primul Rond, vor trece prin fața Consiliului Județean și a Pieței Toma Socolescu, având punctul de întoarcere la sensul giratoriu de la Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul”. Linia de sosire îi așteaptă înapoi pe bulevard, la același Prim Rond.

Cum îți asiguri locul la linia de start

Deși biletele vor fi puse oficial în vânzare începând cu data de 1 mai, organizatorii trag un semnal de alarmă pentru cei care doresc să participe: locurile se vor epuiza rapid.

Pentru a evita surprizele, alergătorii sunt invitați să își rezerve locul încă de pe acum, prin înscrierea prealabilă direct pe platforma oficială a evenimentului. Această rezervare asigură prezența pe lista scurtă a participanților în momentul deschiderii oficiale a vânzărilor.

„Alpha Running Road nu este doar o cursă, este o sărbătoare a orașului Ploiești. Ne bucurăm să putem oferi alergătorilor șansa de a concura pe un traseu complet închis traficului, plat și extrem de rapid, străjuit de faimoșii noștri castani. Așteptăm un număr record de participanți și spectatori care să creeze o atmosferă de neuitat”, transmit organizatorii.

Pentru rezervarea locurilor, detalii complete despre trasee, regulament și programul de ridicare a kiturilor, publicul este invitat să acceseze site-ul oficial: www.running.alphaprahova.ro.