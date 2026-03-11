Doliu în sportul prahovean. A murit „Otto”, fost campion național de bob

Comunitatea din Sinaia este în doliu după moartea lui Constantin Vulpe, cunoscut de prieteni și de lumea sporturilor de iarnă sub numele de „Otto”, fost campion național de bob.

Anunțul a fost făcut de Primăria Sinaia, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a evocat contribuția sa la sportul de performanță.

„Astăzi ne luăm rămas bun de la un simbol al sporturilor de iarnă din Sinaia, Constantin Vulpe, cunoscut de prieteni și de comunitatea sportivă sub numele de „Otto”. Rămâne în amintirea noastră ca un campion, un coleg deosebit și un om dedicat sportului de performanță. Condoleanțe familiei și celor apropiați”, a transmis Primăria Sinaia.

Autoritățile locale menționează că Otto a devenit campion național în 1974 la proba de bob două persoane, alături de partenerul său, Dumitru Pascu.