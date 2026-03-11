- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSport

Doliu în sportul prahovean. A murit „Otto”, fost campion național de bob

Marius Nica
Autor: Marius Nica
a murit otto

Comunitatea din Sinaia este în doliu după moartea lui Constantin Vulpe, cunoscut de prieteni și de lumea sporturilor de iarnă sub numele de „Otto”, fost campion național de bob.

- Publicitate -

Anunțul a fost făcut de Primăria Sinaia, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a evocat contribuția sa la sportul de performanță.

„Astăzi ne luăm rămas bun de la un simbol al sporturilor de iarnă din Sinaia, Constantin Vulpe, cunoscut de prieteni și de comunitatea sportivă sub numele de „Otto”. Rămâne în amintirea noastră ca un campion, un coleg deosebit și un om dedicat sportului de performanță. Condoleanțe familiei și celor apropiați”, a transmis Primăria Sinaia.

- Publicitate -

Autoritățile locale menționează că Otto a devenit campion național în 1974 la proba de bob două persoane, alături  de partenerul său, Dumitru Pascu.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă...

Impozit de 11 ori mai mare pentru micile firme din Ploiești. Antreprenorii vorbesc despre „închideri”

Corina Matei Corina Matei -
Micii antreprenori din Ploiești, cei care dețin firme care...

Cronologia unui eșec de 10 milioane de euro. Cum a ratat Ploieștiul stația nouă de epurare

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Ploieștenii vor plăti un preț greu pentru anii în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -