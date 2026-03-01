Petrolul Ploiești – Csikszereda Miercurea Ciuc: 1:1. Remiză pe Ilie Oană

Duminică, 1 martie 2026, pe Arena Ilie Oană din Ploiești a avut loc meciul dintre Petrolul Petrolul Ploiești și Csikszereda Miercurea Ciuc, care s-a terminat la egalitate, 1 – 1.

Meciul a contat pentru etapa a 29-a a Superligii și le-a adus petroliștilor un punct pe teren propriu.

Petrolul a deschis scorul, în minutul 51, prin Rareș Pop, cu un șut din afara careului. Golul egalizator al oaspeților a venit 10 minute mai târziu, printr-o lovitură de la 11 metri, executată de Paszka, după un faul comis de marcatorul golului ploieștenilor.

Oaspeții puteau marca pentru 2-1 în minutul 65, dar reluarea lui Loeper din câțiva metri a fost parată de Bălbărău.

Petrolul putea da și ea lovitura în minutul 84 prin Rafinha, dar șutul său din interiorul careului, ușor din lateral, a fost blocat în ultima clipă de Pap.

În cele din urmă, partida dintre Petrolul și Csikszereda s-a terminat la egalitate, scor 1-1.