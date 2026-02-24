- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSport

S-au pus în vânzare biletele la meciul Petrolul Ploiești – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Corina Matei
Autor: Corina Matei
bilete petrolul

Duminică, 1 martie 2026, pe Arena Ilie Oană din Ploiești are loc meciul dintre Petrolul Ploiești și FK Csikszereda Miercurea Ciuc în etapa 29 din Superliga României. Meciul va începe la ora 15:45.

- Publicitate -

Biletele sunt deja disponibile. Acestea pot fi achiziționate online: https://bilete.shop.fcpetrolul.ro/ sau de la casa de bilete a stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschisă conform următorului program:

  • Vineri, 27 februarie: 16.00 – 19.00
  • Sâmbătă, 28 februarie: 10.00 – 15.00
  • Duminică, 1 martie: 10.00 – pauza meciului

„Pentru că ziua de 1 Martie este una specială, accesul doamnelor și domnișoarelor va fi gratuit, la Tribuna 2, Peluza „Ilie Oană” și Peluza „Latină”. În acest sens se vor elibera bilete cu valoare 0 la porțile de acces ale stadionului către zonele desemnate”, au transmis reprezentanții FC Petrolul Ploiești.

- Publicitate -

afis bilete petrolul

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Diferență de aproape 8.000 de lei între cel mai mare și cel mai mic salariu la Finanțele Locale Ploiești

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Observatorul Prahovean continuă seria articolelor dedicate salariilor încasate de...

Contrast dureros: mlaștină la spitalul județean Ploiești, parcare etajată de 45 milioane lei la Oradea

Marius Nica Marius Nica -
Parcarea de la Spitalul Județean Ploiești, administrată de primărie,...

Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat că, începând cu 1 martie,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -