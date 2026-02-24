S-au pus în vânzare biletele la meciul Petrolul Ploiești – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Duminică, 1 martie 2026, pe Arena Ilie Oană din Ploiești are loc meciul dintre Petrolul Ploiești și FK Csikszereda Miercurea Ciuc în etapa 29 din Superliga României. Meciul va începe la ora 15:45.

Biletele sunt deja disponibile. Acestea pot fi achiziționate online: https://bilete.shop.fcpetrolul.ro/ sau de la casa de bilete a stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschisă conform următorului program:

Vineri, 27 februarie: 16.00 – 19.00

Sâmbătă, 28 februarie: 10.00 – 15.00

Duminică, 1 martie: 10.00 – pauza meciului

„Pentru că ziua de 1 Martie este una specială, accesul doamnelor și domnișoarelor va fi gratuit, la Tribuna 2, Peluza „Ilie Oană” și Peluza „Latină”. În acest sens se vor elibera bilete cu valoare 0 la porțile de acces ale stadionului către zonele desemnate”, au transmis reprezentanții FC Petrolul Ploiești.