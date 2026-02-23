- Publicitate -
CSM Ploiești, două medalii la „Dracula Open” 2026

Cea de-a 5-a ediție a turneului internațional de box „Dracula Open” s-a încheiat aseară, la Sala Sporturilor Olimpia, după o săptămână cu meciuri intense și aproape 500 de sportivi din 18 țări prezenți în competiție.

CSM Ploiești a participat cu 14 sportivi, la toate cele trei categorii de vârstă – tineret, juniori și cadeți – și a încheiat turneul cu două medalii.

Performanța competiției pentru clubul ploieștean a fost reușită de Richard Oghinciuc, care a cucerit medalia de aur la categoria cadeți, +80 kg. Sportivul, multiplu campion mondial, european și național la kempo, s-a aflat la prima experiență în box și a reușit să urce direct pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, potrivit unui comunicat al clubului.

Tot la cadeți, Nicolas Manea a obținut medalia de bronz la categoria 66 kg, contribuind la bilanțul pozitiv al delegației ploieștene.

Competiția a fost organizată de Federația Română de Box, în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești și CSM Ploiești, și a reunit sportivi din Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Israel, Italia, Kazakhstan, Palestina, Letonia, Moldova, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ucraina și Uzbekistan.

