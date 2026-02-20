- Publicitate -
Greșeala care i-a fost fatală lui Mario, juniorul Petrolului lovit de tren. Moment de reculegere la meciul cu CFR Cluj

Marius Nica
mario cofaru

Unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai Petrolului, Mario Cofaru, a murit  în urma unui accident feroviar produs miercurea trecută în zona stației CFR Comarnic.

Surse din anchetă, citate de observatornews.ro, spun că asculta muzică la volum ridicat în căști,  motiv pentru care nu a auzit că trenul se apropia.

Mecanicul de tren ar fi avertizat sonor victima, fără succes însă. În urma impactului, adolescentul de 16 ani a murit pe loc.

Potrivit sursei citate, meciul de sâmbătă CFR Cluj – Petrolul Ploieşti va începe cu un moment de reculegere în memoria lui Mario, iar jucătorii oaspeţi vor purta banderole negre.

La scurt timp după tragedie, clubul Petrolul a postat urmptorul mesaj pe Facebook:

”O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut.
Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față.
Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”

