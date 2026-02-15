Turneul Internațional de Box „Dracula Open” 2026 începe mâine la Ploiești

În săptămâna 16-21 februarie 2026, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, se desfășoară Turneul Internațional de Box „Dracula Open”. Competiția reunește sportivi de top din toată lumea care, timp de o săptămână, se vor înfrunta la Ploiești.

Începând de luni, 16 februarie 2026, și până sâmbătă, 21 februarie, în Sala Sporturilor Olimpia se vor desfășura sute de meciuri de box la cel mai înalt nivel, zilnic în intervalul orar 14.00 – 21.00.

Iubitorii boxului sunt invitați să ia parte la acest adevărat festival al sportului, unde talentul, determinarea și fair-play-ul vor fi la ele acasă. Evenimentul promite dueluri de înalt nivel și ocazia de a susține atât sportivii români, cât și participanții internaționali veniți să își demonstreze valoarea.

La competiția internațională și-au anunțat prezența 537 de sportivi din 18 țări. Înntre aceste țări se află și trei dintre actualele superputeri pugilistice mondiale – Uzbekistan, Kazahstan și Ucraina. Sportivii acestora își vor încrucișa mănușile pe ringul de box din Ploiești, într-o competiție care va prezenta și principalii favoriți la medalii de la Jocurile Olimpice de tineret programate în toamna acestui an la Dakar.

„Primul gong al Turneului Internațional de Box Dracula Open 2026 se va bate luni, 16 februarie, la ora 14.00, iar marile finale sunt programate să se desfășoare sâmbătă, 21 februarie, cu începere de la ora 14.00”, au transmis organizatorii competiției.

Cum va fi reprezentată România la Turneul Internațional de Box „Dracula Open” 2026

România participă cu loturi complete la toate categoriile de vârstă și greutate, masculin și feminin, ploieștenii având la startul competiției 14 pugiliști de mare perspectivă.

14 dintre medaliații europeni ai României, de anul trecut, între care și campionul european de cadeți, Andrei Cașu, sau vicecampionii de juniori Timea Andreea Țapu, Alexandrescu Denis, Ulmeanu Florin, Iuseim Birhan vor urca în ringul de la Ploiești.

Cele 18 țări participante sunt: România, Italia, Kazahstan, Uzbekistan, Ucraina, Republica Moldova, Austria, Kuweit, Israel, Polonia, Ungaria, Letonia, Belgia, Slovacia, Bulgaria, Brazilia, Grecia, Serbia.

„Ploieștenii, și nu numai, sunt așteptați în număr cât mai mare pentru a susține competiția și pentru a contribui la atmosfera unui eveniment de anvergură, care consolidează statutul orașului nostru pe harta marilor competiții sportive”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții Primăriei Ploiești.

Turneul Internațional de Box „Dracula Open” 2026 este organizat de Federația Română de Box, în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești.