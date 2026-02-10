De ce nu finanțează Primăria Ploiești FC Petrolul

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat de ce echipa de fotbal Petrolul Ploiești nu poate primi fonduri de la bugetul local, așa cum se întâmplă în cazul altor cluburi din Superliga, precum Universitatea Cluj-Napoca, UTA Arad, Oțelul Galați sau Unirea Slobozia.

„Singura modalitate prin care clubul Petrolul poate primi finanțare de la bugetul local este accesarea programului de proiecte pentru ONG-uri. Anul trecut nu a putut depune un proiect deoarece avea datorii la bugetul local, iar aceasta este o condiție obligatorie”, a declarat Mihai Polițeanu, în cadrul unei conferințe pe teme sportive susținută ieri, la sediul Primăriei Ploiești.

Prezent la eveniment, Lucian Rădulescu, directorul interimar al CSM Ploiești – clubul aflat în subordinea primăriei, care administrează stadionul „Ilie Oană” – a declarat că Petrolul are datorii de aproximativ 350.000 de euro.

„Numai curentul electric costă, într-o singură lună, aproximativ 100.000 de lei”, a precizat Rădulescu.

În ceea ce privește schimbarea gazonului de pe stadionul „Ilie Oană”, investiția, evaluată la aproximativ 800.000 de euro, ar putea fi realizată în acest an, după adoptarea bugetului local și în funcție de identificarea unei surse de finanțare.

Totodată, directorul CSM Ploiești a anunțat existența unui parteneriat cu Federația Română de Fotbal, prin care ar urma să fie amenajat un teren de fotbal cu suprafață sintetică în incinta Parcului Municipal Vest.