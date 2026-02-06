Petrolul Ploiești, egal în Giulești. Remiză 1-1 cu Rapid

Petrolul Ploiești a obținut un punct important în deplasarea din Giulești, după ce a remizat, scor 1-1, cu Rapid.

- Publicitate -

Paul Papp a deschis scorul pentru „lupii galbeni” în minutul 72, însă gazdele au restabilit egalitatea doar trei minute mai târziu, prin Pașcanu.

Cel mai bun jucător al Petrolului a fost portarul Raul Bălbărău, care a avut mai multe intervenții decisive și a ținut echipa în joc în momentele dificile ale partidei.

- Publicitate -

După acest rezultat, Petrolul Ploiești ocupă locul 12 în clasamentul Superligii, cu 25 de puncte.