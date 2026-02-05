Mesaje emoționante din Generația de Aur pentru Gheorghe Hagi, la împlinirea a 61 de ani

Gheorghe Hagi, fost căpitan și selecționer al echipei naționale a României, considerat „Regele” fotbalului românesc, împlinește astăzi vârsta de 61 de ani. Cu acest prilej, mai mulți foști colegi din Generația de Aur i-au transmis mesaje publice, evocând atât performanțele sportive, cât și legătura personală construită de-a lungul anilor.

Fostul căpitan al naționalei, Gheorghe Popescu, i-a transmis lui Hagi un mesaj emoționant, în care a vorbit despre relația specială dintre ei, dincolo de terenul de fotbal.

„Zeci de ani în care am împărțit același vestiar și aceeași dorință de performanță. Uneori am purtat chiar și aceeași banderolă, iar de fiecare dată am simțit că suntem mai mult decât colegi. La mulți ani, coechipierului meu din familie și fratelui meu de pe teren, Gheorghe Hagi!”, a scris Popescu pe rețelele de socializare.

Un alt mesaj a venit din partea fostului internațional Gabi Balint, care a subliniat rolul lui Hagi ca lider al unei generații.

„Dincolo de carieră și performanțe, rămâne prietenia legată de fotbal încă din adolescență. Un lider care și-a asumat o generație întreagă și un om care a fost mereu același: direct, dedicat și loial jocului care ne-a unit”, a transmis Balint.