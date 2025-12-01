FC Petrolul – Metaloglobus. „Lupii” vor o victorie, de 1 Decembrie, la Ploiești

FC Petrolul întâlnește pe Metaloglobus, de 1 Decembrie, la Ploiești. „Lupii” au nevoie de o nouă victorie. Partida de luni se va disputa pe „Ilie Oană”, de la ora 16.00.

Tehnicianul Petrolului, Eugen Neagoe, a anunțat că nu sunt probleme de efectiv, iar în partida cu Metaloglobus va exista același lot ca în partida cu FCSB.

„Suntem în fața unui joc foarte important și, sper să nu am dreptate, dar le-am transmis jucătorilor că va fi un meci chiar mai dificil decât cel de la București, cu FCSB!

Asta pentru că este o presiune mare pe umerii noștri, trebuie neapărat să câștigăm, să obținem aceste trei puncte importante și, astfel, să dăm greutate ultimului rezultat și, în general, seriei de meciuri fără înfrângere”, a avertizat Eugen Neagoe, cel care a spus și ce trebuie să facă elevii săi pentru a preîntâmpina o surpriză neplăcută.

„Au bătut pe FCSB, au terminat la egalitate cu Universitatea Craiova și cu CFR, deci trebuie să fim foarte atenți și să încercăm să nu le dăm șanse.

Este o echipă care încearcă să paseze, să controleze jocul, a avut o posesie bună în multe partide, au obținut puncte importante cu echipe foarte bune, deci suntem avertizați. Dar, ne dorim să fim mai puternici, să impunem ritmul, să conducem jocul, iar dacă ei nu vor avea mingea, atunci le va fi destul de greu să ne pună probleme.

Știu că avem puține goluri marcate, vrem să înscrie mai mult, dar, din păcate, deși au fost meciuri în care ne-am creat situații foarte bune, am și ratat mult. Sper ca acum să fim mai inspirați și să marcăm indiferent dacă vom avea multe sau puție ocazii, pentru că îmi doresc să câștigăm neapărat și să ne adjudecăm cele trei puncte atât de importante”, a anunțat tehnicianul „galben-albaștrilor”.