FCSB – FC Petrolul. „Lupii” își doresc cât mai multe puncte

„Lupii” au, din nou, un test dificil, sâmbătă, de la ora 20.30, pe Arena Națională, în partida cu FCSB. Tehnicianul „galben-albaștrilor” a lansat un apel către suporteri să fie prezenți în număr cât mai mare la acest meci.

Revenirea în campionat, după ultima pauză din 2025 impusă de meciurile echipei naționale, va fi complicată, potrivit Petrolul Ploiești.

„Întâlnim campioana ultimilor doi ani, îmi doresc să fim susținuți de către suporterii noștri și chiar fac un apel către ei să fie prezenți în număr cât mai mare la acest meci.

Fără doar și poate, împreună suntem mai puternici și, dacă vom fi uniți, atunci sunt sigur că și evoluția echipei va fi una foarte bună”, a fost apelul pe care Eugen Neagoe l-a făcut, vineri, în debutul conferinței de presă.

„Îi cunoaștem foarte bine, joacă de ceva timp împreună și au acelasi staff de multă vreme. Sunt puternici, dar asta nu ne împiedică să mergem la București cu încredere, pentru că și noi avem jucători cu experiență foarte mare.

Am dovedit că ne putem lupta de la egal la egal cu orice echipă, chiar dacă ea se numește FCSB și chiar dacă meciul se dispută pe Arena Națională”, a susținut tehnicianul „galben-albaștrilor”.

Eugen Neagoe: „Depinde de noi dacă ne vom ridica la nivelul pe care ni-l dorim”

„Știm că lipsește Bîrligea, dar acum nu pot să spun dacă acesta va fi sau nu un avantaj pentru noi. Că în locul lui va juca Thiam, pe care eu l-am adus în România, sau că va fi Alibec chiar nu contează!

Îi cunosc foarte bine pe amândoi, sunt jucători foarte valoroși, care pot inventa ceva în orice moment, și va trebui să fim foarte atenți.

Acum, depinde de noi dacă ne vom ridica la nivelul pe care ni-l dorim. Trebuie să avem un echilibru în tot ceea ce facem, și defensiv, și ofensiv.

Sunt lucruri clare pe care le stabilim, le cunoaștem foarte bine, dar, în teren, intervin și adversarii și nu întotdeauna reușești ceea ce ți-ai propus și ai pregătit la antrenamente”, a mai spus Neagoe, cel care pare să nu se confrunte cu indisponibilități de ultimă oră la nivelul lotului de jucători.

Brigada de arbitri

Brigada de arbitri este alcătuită din: Kovacs Szabolcs (Carei, Satu Mare) – Adrian Vornicu (Iași) și Alexandru Florian Vișan (Galați). Rezervă: Gabriel Mihuleac (Iași).