România-San Marino se joacă la Ploiești. Meciul este sold-out

Echipa națională va disputa ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, marți, 18 noiembrie, la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, cu San Marino.

Potrivit unui anunț al Federației Române de Fotbal, biletele la acest meci s-au epuizat.

”La finalul acestei partide, putem avea motive de mare bucurie: fie obținerea locului secund, care ne-ar asigura un parcurs mai accesibil în play-off, fie chiar calificarea directă la turneul final, în funcție de rezultatele celorlalte partide din grupă” este mesajul conducerii FRF.

Înaintea meciului de la Ploiești, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, tricolorii vor întâlni Bosnia și Herțegovina, la Zenica, pe stadionul „Bilino Polje”.

România are încă șanse teoretice pentru a accede direct la turneul final prin câștigarea grupei H, un scenariu totuși greu de realizat. Pentru a ocupa primul loc, tricolorii au nevoie de victorie în Bosnia, dublată de un succes la scor mare cu San Marino (cel puțin 4-0) plus un joc al rezultatelor favorabil: Austria să piardă în Cipru și pe teren propriu cu Bosnia.

Cu o victorie în Bosnia, România ar face un pas uriaș spre ocuparea poziției secunde în grupa H, fapt care i-ar asigura prezența la baraj de pe coridorul preliminariilor. Acest lucru înseamnă că tricolorii vor disputa primul meci de baraj pe teren propriu, urmând să întâlnească apoi, în caz de victorie, un ultim adversar pentru accederea la turneul final, notează TVR Info.