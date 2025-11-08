- Publicitate -
Petrolul Ploiești-Oțelul Galați 0-0. Încă o remiză pentru lupii galbeni

Petrolul Ploiești și Oțelul Galați au terminat la egalitate, 0-0, în etapa 16 din Superliga.

Meciul s-a disputat, sâmbătă, pe stadionul Ilie Oană, în fața a 2400 de spectatori. Ambele formații au ratat ocazii importante, fără însă să marcheze.

Lupii galbeni rămân astfel cu o singură victorie, până acum, pe teren propriu, în actualul sezon.

După această etapă, Petrolul acumulează 15 puncte și rămâne pe locul 12.

Lupii galbeni vor juca în următoarea etapă, în deplasare, cu FCSB, sâmbătă, 22 noiembrie.

