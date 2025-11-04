Lecție de fair-play oferită de Ricardinho, fotbalistul Petrolului

Petrolul Ploiești a terminat la egalitate, 0-0, meciul cu liderul din Superliga, FC Botoșani, desfășurat luni seara pe stadionul Ilie Oană. Fotbalistul Petrolului, portughezul Ricardinho (31 de ani), a oferit o lecție rară de fair-play.

În finalul primei reprize, Ricardinho a scăpat singur cu portarul oaspeților, care a ieșit prin alunecare. Petrolistul a căzut în careu, iar suporterii ploieșteni au cerut penalty.

După ce s-a ridicat, Ricardinho i-a făcut semn arbitrului central că nu a fost faultat, un gest care a fost apreciat atât de fani, cât și de căpitanul Botoșaniului. VIDEO AICI

Acesta i-a strâns mâna în semn de respect, potrivit ziare.com.

Comentatorii meciului, de la Prima TV, cred că acest gest l-ar putea costa postul de titular pe portughez.