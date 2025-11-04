A murit Constantin Zamfir, fost jucător al Petrolului în anii 70

S-a stins din viață fostul jucător al naționalei de fotbal, Constantin Zamfir, la 74 de ani. Acesta a îmbrăcat tricoul Petrolului în două sezoane, în anii 70.

- Publicitate -

Zamfir a fost jucător al Petrolului Ploiești în sezoanele 1973-1974 (Divizia A) și 1974-1975 (Divizia B), bifând 55 de meciuri și înscriind 10 goluri.

Ulterior, Constantin Zamfir a mai jucat la Steaua București, Progresul București, FCM Galați, Metalurgistul Cugir, și Dacia Pitești.

- Publicitate -

Clubul Petrolul a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate!