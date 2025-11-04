- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSport

A murit Constantin Zamfir, fost jucător al Petrolului în anii 70

Marius Nica
Autor: Marius Nica
constantin zamfir, fost jucator al petrolului

S-a stins din viață fostul jucător al naționalei de fotbal, Constantin Zamfir, la 74 de ani. Acesta a îmbrăcat tricoul Petrolului în două sezoane, în anii 70.

- Publicitate -

Zamfir a fost jucător al Petrolului Ploiești în sezoanele 1973-1974 (Divizia A) și 1974-1975 (Divizia B), bifând 55 de meciuri și înscriind 10 goluri.

Ulterior, Constantin Zamfir a mai jucat la Steaua București, Progresul București, FCM Galați, Metalurgistul Cugir,  și Dacia Pitești.

- Publicitate -

Clubul Petrolul a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate!

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -