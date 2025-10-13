- Publicitate -
Naţionala de fotbal a României a învins Austria cu 1-0

Autor: Corina Matei
gol meci romania
Duminică, 12 octombrie 2025, naționala de fotbal a României a reușit să câștige meciul direct contând pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal, împotriva naționalei Austriei. Rezultatul a venit după un meci dramatic în care singurul gol al meciului a fost înscris în prelungirile partidei.

România a început bine meciul. În forță, cu atitudine, mergând peste adversar, căutând golul. Dar prima repriză a fost doar cu ratări. România a arătat însă ofensivă și faptul că își dorește să câștige în fața propriilor suporteri.

Golul tricolorilor a fost înscris de Virgil Ghiță, cel pe care Mircea Lucescu l-a aruncat pe teren, în luptă, abia în minutul 72. Inspirația aceasta a dus la victoria echipei României.

Astfel, urcat în atac la o fază ce nu părea cu grad mare de risc, Virgil Ghiță a adus bucurie pentru o întreaga Românie după o centrare a lui Ianis Hagi. Golul a fost înscris cu o lovitură de cap de la 10 metri.

După victoria împotriva Austriei, naționala de fotbal a României își păstrează șansele de calificare directă la Campionatul Mondial de Fotbal din America.

În momentul de față, România se clasează pe locul al treilea în grupă, cu 10 puncte. Primele două locuri sunt ocupate de Austria, cu 15 puncte, și Bosnia-Herțegovina, cu 13 puncte.

