Corina Ungureanu, mulțumiri lui Polițeanu pentru reparația sălii de antrenamente

Fosta campioană la gimnastică, Corina Ungureanu, în prezent antrenoare la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, a postat pe Facebook mulțumiri primarului Mihai Polițeanu.

Corina Ungureanu a povestit că, anul trecut, edilul a vizitat clubul sportiv, unde a petrecut trei ore.

”A fost singurul primar din istoria clubului care chiar a stat să vadă, să vorbească cu noi, să-i pese de nevoile noastre multe! Nu, nu am făcut poze, nu a făcut public nimic despre aceasta vizită. Altii o făceau…-)” spune fosta campioană.

Aceasta a anunțat că săptămâna viitoare se vor finaliza lucrările de reparație atât la acoperișul sălii de gimnastică, dar și la tavanul clădirii, care se degradase în ultimii 30 de ani.

Corina Ungureanu a transmis mulțumiri publice Primăriei, CSM Ploiești dar în special primarului Polițeanu.

”Promitem decidenților locali sau județeni că vom face o mie de poze cu ei dacă ne vor vizita la antrenamente la Clubul Petrolul, să ne vadă sportivii în antrenamente! Trebuie doar atunci când vin la lojele din tribună, la meciuri, să coboare niște scari că noi îi primim cu drag! Suntem acei oameni din clădirea aia amărâtă din curtea stadionului! -) Primarul a fost, vă așteptăm și pe ceilalți!” este mesajul antrenoarei.