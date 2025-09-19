- Publicitate -

Petrolul caută antrenor. Cine pregătește echipa

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

După despărțirea de Liviu Ciobotariu, conducerea clubului Petrolul Ploiești tot caută antrenor principal.

- Publicitate -

Până acum au declinat oferta de a antrena ”lupii galbeni” Florin Pîrvu și Marius Șumudică. Primul nu a fost lăsat să plece de la actuala echipă, FC Voluntari, iar al doilea a preferat să aștepte semnarea unui contract cu o echipă din China.

Pe lista scurtă a rămas italianul Cristiano Bergodi, care urmează să dea un răspuns, potrivit sport.ro. Bergodi a antrenat mai multe echipe din Superliga precum CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, FCSB, FC Voluntari, Universitatea Craiova sau Sepsi.

Până la găsirea unui alt antrenor, petroliștii sunt pregătiți de Bebe Bărbulescu și Valentin Bădoi, potrivit sursei citate.

Eveniment

Cimitirul Bolovani transformat în groapă de gunoi

Când vine vorba de curățenia orașului Ploiești, gunoiul aruncat la întâmplare nu mai surprinde pe nimeni. De ani de zile, anumite intersecții, zone mărginașe...
- Publicitate -

Cei doi sunt antrenorii de la Petrolul II, echipa secundă a clubului, care activează în liga a III-a. La echipă au rămas și Cătălin Grigore și Laurențiu Marinescu, care au făcut parte și din stafful lui Ciobotariu.

Următorul meci al Petrolului este în deplasarea, cu Unirea Slobozia. Partida este programată duminică, 21 septembrie, de la ora 16:00, la Clinceni Arena.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

1
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

1
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
Exclusiv

Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

0
Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui...
Exclusiv

Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

12
Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Cum va fi modernizat Parcul Bucov

0
Decolmatarea lacului 1, amenajarea insulei pentru evenimente, ponton și...
Eveniment

TIR rămas în pană pe DN1, în Bușteni. Trafic îngreunat

0
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN1 în...
Eveniment

Focar de pestă porcină africană în Prahova, la Drăgănești

0
Inspectorii DSVSA Prahova au confirmat în această săptămână prezența...
Eveniment

Accident rutier cu o victimă la Filipeștii de Pădure

0
Un accident rutier în care au fost implicate două...
Eveniment

Cimitirul Bolovani transformat în groapă de gunoi

1
Când vine vorba de curățenia orașului Ploiești, gunoiul aruncat...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

alPHa Prahova caută un sponsor legendar

Observatorul Prahovean -
Clubul Sportiv alPHa Prahova, continuatorul fostului CS Județean Prahova,...

CSU Ploiești, încă trei medalii la Finalele Naționale de Juniori și Tineret

Redacția Observatorulph.ro -
Emoții, concentrare și bucuria victoriei – acestea au fost...

Petrolul l-a vrut pe Șumudică antrenor. ”M-au sunat”

Marius Nica -
Petrolul Ploiești pregătește înlocuirea lui Liviu Ciobotariu după înfrângerea...

Petrolul, înfrângere rușinoasă cu Dinamo pe Ilie Oană

Marius Nica -
Lupii au suferit o nouă înfrângere, aseară, pe stadionul...
- Publicitate -

Medalii pentru TORA Karate Ploiești la CE de Karate Goju Ryu

Corina Matei -
În perioada 12-14.09.2025, în Sala Constantin Jude din Timișoara,...

Argint la scrimă pentru junioarea CS Petrolul Ploiești

Corina Matei -
În weekendul 13-14 septembrie 2025, la Cluj-Napoca, s-a desfășurat...

Petrolul-Dinamo, meci cu grad ridicat de risc la Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Lupii Galbeni primesc luni seara vizita celor de la...

Scor de handbal la fotbal feminin! Liceenii Topolog- Prahova Ploiesti: 0-22!

Observatorul Prahovean -
Debut spectaculos în Campionatul National de Fotbal Feminin Junioare...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean