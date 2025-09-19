Petrolul caută antrenor. Cine pregătește echipa

După despărțirea de Liviu Ciobotariu, conducerea clubului Petrolul Ploiești tot caută antrenor principal.

Până acum au declinat oferta de a antrena ”lupii galbeni” Florin Pîrvu și Marius Șumudică. Primul nu a fost lăsat să plece de la actuala echipă, FC Voluntari, iar al doilea a preferat să aștepte semnarea unui contract cu o echipă din China.

Pe lista scurtă a rămas italianul Cristiano Bergodi, care urmează să dea un răspuns, potrivit sport.ro. Bergodi a antrenat mai multe echipe din Superliga precum CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, FCSB, FC Voluntari, Universitatea Craiova sau Sepsi.

Până la găsirea unui alt antrenor, petroliștii sunt pregătiți de Bebe Bărbulescu și Valentin Bădoi, potrivit sursei citate.

Cei doi sunt antrenorii de la Petrolul II, echipa secundă a clubului, care activează în liga a III-a. La echipă au rămas și Cătălin Grigore și Laurențiu Marinescu, care au făcut parte și din stafful lui Ciobotariu.

Următorul meci al Petrolului este în deplasarea, cu Unirea Slobozia. Partida este programată duminică, 21 septembrie, de la ora 16:00, la Clinceni Arena.